Hasil Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia dan Putri KW Melenggang ke Perempat Final

Putri KW berselebrasi di Uber Cup 2026 / PBSI
JawaPos.com - Indonesia menambah dua wakil di babak perempat final Indonesia Open 2026. Mereka adalah Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Putri Kusuma Wardani
Tiwi/Fadia mengamankan tiket perempat final lebih dulu setelah menghempaskan Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam dari Hong Kong. Duel tersebut tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6) siang WIB.
Pasangan ranking 29 dunia itu menang dua gim langsung atas Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam dengan skor akhir 21-19, 21-18. Kemenangan ini praktis membuat Tiwi/Fadia melaju ke babak perempat final dan akan menantang Yuku Fukushima/Mayu Matsumoto asal Jepang.
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Menariknya, tiga ganda putri Indonesia yang tampil hari ini kompak meraih kemenangan. Selain Tiwi/Fadia, sudah ada Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Kemudian, Putri KW juga berhasil mengikuti jejak positif Tiwi/Fadia. Tunggal putri andalan Indonesia itu mengamankan tiket perempat final setelah bungkam Michelle Li dari Kanada lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 12-21, 21-18, 21-16.
Bisa dibilang, Putri KW meraih kemenangan atas Michelle Li dengan susah payah. Pasalnya pemain ranking enam dunia itu sempat tertinggal lebih dulu di gim pertama, sebelum akhirnya mampu bangkit di dua gim berikutnya.
Dengan demikian, Indonesia total sudah mengirim empat wakil ke babak perempat final. Sebelumnya, pasangan ganda putri Ana/Trias dan Rachel/Febi sudah lebih dulu mengamankan tiket tersebut. Yang menarik, keduanya bakal saling sikut di babak perempat final.
Indonesia berpotensi terus menempatkan wakilnya di babak perempat final, mengingat masih ada beberapa pemain yang belum memainkan laga hari ini. Seperti Jonatan Christie, Alwi Farhan, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah/Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
- Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (Hong Kong): 21-19, 21-18
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