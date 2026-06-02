Rekap Hari Pertama Indonesia Open 2026: 7 Wakil Merah Putih Melaju ke Babak 16 Besar

JawaPos.com - Hari pertama Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Selasa (2/6), telah tuntas digelar. Dari 10 pertandingan, tujuh wakil Merah Putih sukses mengamankan tiket 16 besar.

Perjuangan wakil Indonesia dibuka dengan manis oleh Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil di sektor ganda campuran. Mereka berhasil mengatasi pasangan Prancis, Julien Maio/Lea Palermo lewat duel tiga gim.

Kemenangan juga berhasil diukir Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Amri/Nita melaju ke babak 16 besar usai bungkam wakil Amerika Serikat, Presley Smith/Jennie Gai.

Tapi sayangnya hasil tersebut gagal diikuti Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Dejan/Bernadine harus angkat koper lebih cepat usai ditekuk wakil Tiongkok, Cheng Xing/Zhang Chi.

Begitu juga dengan pasangan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. Duet non Pelatnas PBSI itu tumbang dari wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Hisu Yin Hui, dalam duel sengit tiga gim.

Pada sektor tunggal putra, dua wakil Indonesia yang tampil hari ini kompak meraih kemenangan. Mereka adalah Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jonatan mengalahkan Jason Teh (Singapura), sedangkan Alwi menekuk jagoan India, Lakshya Sen. Menariknya, dua wakil Indonesia bakal berduel di babak 16 besar pada Kamis (4/6/2026).

Hasil mengejutkan justru terjadi di sektor ganda putra. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menelan kekalahan dari Lee Jhe Huei/Yang Po Hasuan (Taiwan) dalam pertarungan tiga gim.