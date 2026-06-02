Jonatan Christie Bicara Target Besar Usai Lewati Rintangan Pertama di Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengawali kiprah di Indonesia Open 2026 dengan manis. Pemain yang akrab disapa Jojo itu sukses melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

Jonatan meraih kemenangan atas Jia Heng Jason Teh dari Singapura di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6) siang WIB, pemain non Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-15.

Usai laga, Jonatan mengaku masih harus bergelut dengan proses adaptasi lapangan dan kondisi angin pada laga pembuka. Terbukti, Jojo sempat tersendat di gim pertama, sebelum akhirnya berhasil keluar dari tekanan tersebut.

“Tadi sedikit masih ada adaptasi untuk di awal-awal gitu ya. Dan ya pasti setiap di suatu turnamen, babak pertama itu pasti nggak mudah karena adaptasi lapangan, kondisi angin, itu juga cukup mempengaruhi. Tapi bisa melewati itu puji Tuhan cukup senang,” kata Jonatan dalam konferensi pers usai laga di Istora Senayan, Selasa (2/6/2026).

Setidaknya, kesuksesan ini menjaga asa Jonatan untuk melangkah lebih jauh di Indonesia Open 2026. Pemain ranking lima dunia itu mengungkapkan bahwa turnamen ini menjadi salah satu target terbesarnya.

“Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami,” ungkap Jonatan.

Jonatan berharap bisa menampilkan performa terbaiknya demi merebut podium tertinggi pada turnamen level Super 1000 tersebut. Apalagi, ia belum pernah mencicipi gelar juara Indonesia Open.

“Jadi saya ingin menampilkan yang terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per match-nya dulu sih,” terang Jonatan.