Jadwal Moto3 Italia 2026: Hiroshi Aoyama All Out! Dukung Veda Ega Pratama Meski Start P13

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. Pebalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan dari posisi ke-13 dengan optimisme meraih hasil positif. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, tetap percaya diri menatap balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5), meski harus memulai lomba dari posisi ke-13. Rider muda Indonesia itu optimistis masih memiliki peluang besar meraih hasil positif karena karakter balapan Moto3 yang kerap menghadirkan persaingan ketat hingga lap terakhir.
Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari baris keempat setelah mencatatkan hasil kualifikasi yang menempatkannya di urutan ke-13. Posisi tersebut diraih setelah pembalap Honda Team Asia itu berjuang keras di sesi Q2 yang berlangsung sangat kompetitif di Sirkuit Mugello.
Rider asal Gunungkidul berusia 17 tahun itu langsung bersaing di sesi penentuan pole position bersama para pebalap terbaik Moto3. Namun, dia mengaku belum mampu menemukan ritme terbaik sejak awal sesi sehingga gagal menembus posisi yang lebih depan.
Persaingan yang sangat rapat menjadi faktor utama. Selisih waktu antarrider hanya terpaut beberapa persepuluh detik. Sehingga perubahan kecil saja bisa mengubah posisi secara signifikan di grid start.
Meski berhasil lolos ke Q2, Veda tidak menutupi rasa kecewa terhadap hasil yang diraihnya. Dia mengaku sebenarnya memasang target lebih tinggi sebelum sesi kualifikasi berlangsung.
"Sejujurnya, saya sedikit kecewa dengan diri sendiri karena saya menargetkan hasil yang lebih baik hari ini," ungkap Veda dalam rilis resmi tim.
Targetnya bukan sekadar masuk 15 besar. Pembalap bernomor motor 54 tersebut berharap bisa bersaing lebih dekat dengan kelompok terdepan dan menempati posisi start di baris pertama atau kedua.
"Saya ingin bertarung lebih dekat ke depan, mungkin di baris pertama atau kedua, tetapi ini Moto3 dan jaraknya sangat kecil," ujar Veda.
Fakta menariknya, ketatnya persaingan juga dirasakan para rival. Maximo Quiles yang dikenal sebagai anak didik Marc Marquez bahkan harus memulai balapan dari posisi ke-14, tepat satu tingkat di belakang Veda.
