IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament, Karateka Terbaik Dikirim ke Ajang Internasional di Jepang

Salah satu peserta IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Spirit Fighting Indonesia (Afiliasi Resmi dari IBKO Japan) menggelar ajang turnamen untuk kali pertama di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). Ajang IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament tersebut diikuti lebih dari 300 karateka.
Mereka berasal dari 12 perguruan Kyokushin. Bukan hanya berasal dari Surabaya dan kota-kota di Jatim. Tapi juga dari seluruh Indonesia. Seperti dari NTB, Kalsel, dan Kaltim. Mereka tersebar dalam kelompok usia (KU) mulai dari usia 6 tahun hingga dewasa.
Wakil Ketua Panitia Pelaksana Sandy Sudibyo menyebut, turnamen ini bersifat open. ”Jadi, seluruh bela diri Kyokushin boleh berpartisipasi dalam ajang bertaraf nasional ini,” kata dia.
Sandy mengungkapkan, nanti pemenang dalam turnamen ini berhak membawa nama Indonesia dalam ajang internasional. ”Yakni dalam turnamen IBKO International yang digelar di Jepang pada November,” tegas Sandy.
