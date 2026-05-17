IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament, Karateka Terbaik Dikirim ke Ajang Internasional di Jepang

JawaPos.com - Spirit Fighting Indonesia (Afiliasi Resmi dari IBKO Japan) menggelar ajang turnamen untuk kali pertama di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). Ajang IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament tersebut diikuti lebih dari 300 karateka.

Mereka berasal dari 12 perguruan Kyokushin. Bukan hanya berasal dari Surabaya dan kota-kota di Jatim. Tapi juga dari seluruh Indonesia. Seperti dari NTB, Kalsel, dan Kaltim. Mereka tersebar dalam kelompok usia (KU) mulai dari usia 6 tahun hingga dewasa.

Wakil Ketua Panitia Pelaksana Sandy Sudibyo menyebut, turnamen ini bersifat open. ”Jadi, seluruh bela diri Kyokushin boleh berpartisipasi dalam ajang bertaraf nasional ini,” kata dia.