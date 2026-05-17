Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Minggu, 17 Mei 2026 | 17.38 WIB

IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament, Karateka Terbaik Dikirim ke Ajang Internasional di Jepang

Salah satu peserta IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Salah satu peserta IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Spirit Fighting Indonesia (Afiliasi Resmi dari IBKO Japan) menggelar ajang turnamen untuk kali pertama di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (16/5). Ajang IBKO 1st All Kyokushin Indonesia Tournament tersebut diikuti lebih dari 300 karateka.

Mereka berasal dari 12 perguruan Kyokushin. Bukan hanya berasal dari Surabaya dan kota-kota di Jatim. Tapi juga dari seluruh Indonesia. Seperti dari NTB, Kalsel, dan Kaltim. Mereka tersebar dalam kelompok usia (KU) mulai dari usia 6 tahun hingga dewasa.

Wakil Ketua Panitia Pelaksana Sandy Sudibyo menyebut, turnamen ini bersifat open. ”Jadi, seluruh bela diri Kyokushin boleh berpartisipasi dalam ajang bertaraf nasional ini,” kata dia.

Sandy mengungkapkan, nanti pemenang dalam turnamen ini berhak membawa nama Indonesia dalam ajang internasional. ”Yakni dalam turnamen IBKO International yang digelar di Jepang pada November,” tegas Sandy.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Joshua Kandou Sumbang Medali Emas dari Kumite Karate SEA Games 2025 - Image
Sports

Joshua Kandou Sumbang Medali Emas dari Kumite Karate SEA Games 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23.07 WIB

Tangguh! 7 Siswa Ini Borong Medali di Kompetisi Karate Internasional - Image
Sports

Tangguh! 7 Siswa Ini Borong Medali di Kompetisi Karate Internasional

Rabu, 19 November 2025 | 19.35 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore