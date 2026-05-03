Pertahankan Juara Tak Terbantahkan! Naoya Inoue Kalahkan Junto Nakatani

JawaPos.com - Juara dunia kelas super bantam (55,3 kg) tak terbantahkan Naoya Inoue mengalahkan Junto Nakatani dalam duel sesama petinju Jepang di Tokyo Dome untuk mempertahankan sabuk juara versi WBA, WBC, IBF, dan WBO, dikutip dari ANTARA.

Dalam pertarungan yang ditayangkan melalui kanal YouTube DAZN yang dipantau di Jakarta, Minggu, Inoue meraih kemenangan angka atas Nakatani dengan skor 116-112, 116-112, dan 115-113.

Kedua petinju mengawali ronde pertama dengan saling mengintai sebelum mulai terlibat dalam pertukaran pukulan pada ronde kedua dan ketiga yang belum berdampak signifikan.

Memasuki ronde keempat, Inoue mulai menemukan celah dengan memanfaatkan pergerakan kepala. Ia mencetak poin melalui jab keras ke kepala setelah mengecoh Nakatani dengan serangan ke tubuh.

Pertarungan semakin sengit pada ronde kelima ketika Nakatani meningkatkan agresivitasnya. Juara dunia tiga divisi itu melancarkan kombinasi pukulan beruntun ke arah kepala yang sempat membuat Inoue terhuyung.

Namun, Inoue menunjukkan kualitasnya dengan pertahanan solid dan mampu berbalik menekan. Ia mempersempit jarak dan mencetak lebih banyak poin dibanding ronde-ronde sebelumnya.

Pada ronde kedelapan, Nakatani kembali tampil agresif dengan kombinasi pukulan di tengah ring serta hook kanan yang efektif. Pukulan terbaiknya di ronde tersebut adalah uppercut kiri yang nyaris mengenai Inoue, yang merespons dengan senyuman.

Ronde kesembilan berlangsung ketat, namun kombinasi pukulan Nakatani, termasuk dua hook kanan yang solid, sempat membuat Inoue tertekan.