F1: Hujan dan Petir Bisa Hentikan GP Miami, Oscar Piastri Optimistis Bersama Mclaren

Oscar Piastri (Dok. Crash)
JawaPos.com- Cuaca ekstrem berpotensi mengganggu jalannya Grand Prix Miami akhir pekan ini. Berdasarkan prakiraan dari AccuWeather -yang menjadi acuan banyak tim- peluang hujan saat balapan Minggu (3/5) mencapai 88 persen, dengan kemungkinan badai petir sebesar 53 persen.
Nah, angka terakhir itulah yang menjadi perhatian tim dan juga pembalap. Regulasi keselamatan di Amerika Serikat mewajibkan, event olahraga luar ruang dihentikan jika terdapat risiko sambaran petir di sekitar lokasi.
Jika kondisi tersebut terjadi, balapan harus dihentikan, meski hujan tidak turun sekalipun. Selain itu, helikopter medis tidak diizinkan terbang, dan penonton dapat diminta meninggalkan area sirkuit demi alasan keselamatan.
Meski begitu, skenario balapan dibatalkan masih sangat kecil. Mengacu laporan Motorsport, badai diperkirakan bergerak menjauh pada sore hingga malam hari. Sehingga balapan masih bisa dilanjutkan di hari yang sama setelah penundaan.
Terlepas dari ancaman cuaca, juara bertahan di Miami, Oscar Piastri merasa optimistis. Meski McLaren masih berada di peringkat tiga konstruktor, tapi mereka seringkali comeback di tengah musim setelah melakukan serangkaian upgrade.
“Saya yakin dengan tim ini kami akan kembali berjuang secara konsisten untuk meraih kemenangan musim ini,” ujar Piastri dikutip dari Fox Sports Australia.
