Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Karangan bunga yang berisikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Karena mencopot pimpinan BGN lama. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah Tim Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/6). Menariknya, aksi penggeledahan ini terjadi tepat di tengah momen transisi kepemimpinan lembaga tersebut.
Di luar gedung, berjejer karangan bunga yang menarik perhatian publik karena isinya yang dinilai menyentil mantan pejabat lama.
Suasana di sekitar lokasi penggeledahan dipenuhi berbagai karangan bunga. Mayoritas berisi ucapan selamat untuk pimpinan baru BGN yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6).
Namun, ada satu karangan bunga unik dari Gema Kosgoro yang mencuri perhatian, karena secara blak-blakan menyentil mantan pejabat BGN yang dicopot.
Berikut adalah isi tulisan di karangan bunga tersebut:
"Terima kasih bapak Presiden atas dipecatnya Dadan - Sony - Lodewyk. Selamat bertugas pimpinan BGN yang baru. Gema Kosgoro," tulis karangan bunga itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya.
Sebagai gantinya, Nanik S. Deyang kini resmi menjabat sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala.
Aparat penegak hukum ternyata sudah bergerak cepat sejak subuh. Berdasarkan informasi dari petugas keamanan di lokasi, tim Kejagung sudah mengamankan area kantor sejak pukul 02.00 WIB dini hari.
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