Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Sony Sanjaya disorot publik setelah Presiden Prabowo mencopot jabatannya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan dua petinggi BGN lainnya. Pencopotan jabatan itu dilakukan setelah Presiden memantau dan mengevaluasi kinerja BGN selama sekitar 1,5 tahun.
Bagi yang belum tahu, sosok Sony merupakan seorang purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berpangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen).
Pria kelahiran Bandung, 20 Oktober 1967 itu dipercayai oleh Presiden menjadi Wakil Kepala BGN pada September 2025 berdasarkan Kepres nomor 97/P Tahun 2025.
Dilansir dari berbagai sumber, sepak terjang Sony di dalam dunia kepolisian dimulai saat menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL), dan lulus angkatan 1991.
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Pengalamannya di dunia kepolisian terbilang cukup mentereng. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse kriminal.
Selama bertugas di Polda Aceh, dia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum pada tahun 2020 dan Direktur Reserse Kriminal Khusus pada tahun 2021.
Jabatan terakhirnya di kepolisian adalah Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri sebelum akhirnya memasuki masa purna tugas dengan pangkat Inspektur Jenderal.
Kurang lebih sepekan sebelum pergantian pimpinan BGN, nama Sony Sanjaya sempat digoyang lantaran isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (21/5) lalu.
Namun, Sony membantah informasi tersebut saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin (25/5).
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