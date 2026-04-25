Mandalika Racing Series 2026 Hadirkan Dua Kelas Baru

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Two Wheels Motor Racing (TWMR) resmi menyepakati bahwa Mandalika tidak akan masuk dalam kalender balap Asia Road Racing Championship (ARRC) untuk musim 2026. (Dok. ARRC)
JawaPos.com - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Mandalika Racing Series (MRS) 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, 25-26 April, menghadirkan dua kelas baru untuk memperkuat pembinaan pembalap muda Indonesia, dikutip dari ANTARA.
"Ada dua kelas baru di MRS 2026 yakni Junior Sport 250 U18 yang menjadi tahapan penjenjangan berikutnya dari junior sport 150 U15 dan Indonesia Junior Talent Cup menjadi nama resmi untuk kelas Junior Sport 150 U15," kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Mandalika, Sabtu.
Total, Priandi melanjutkan, MRS 2026 akan diikuti oleh 102 pembalap.
"Sebagai agenda perdana, Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series 2026 akan menghadirkan kompetisi ketat yang diikuti para pembalap junior dan profesional di enam kelas," kata dia.
Priandi menambahkan, nantinya kelas-kelas kejurnas yang dipertandingkan adalah National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600) serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U15.
"Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan yang baru yakni Junior Sport 250 U18," tutur dia.
Kelas Indonesia Junior Talent Cup yang didukung oleh SARGA Motorsport merupakan di bentuk komitmen nyata untuk mengembangkan talenta muda Indonesia menuju level dunia.
"Kelas ini akan menjadi ajang pencarian talenta muda sekaligus kompetisi bagi pembalap dari berbagai sekolah balap termasuk SARGA Academy dan akademi lainnya yang ingin berkompetisi ke level yang lebih tinggi," tutur Priandi.
Dia mengatakan, upaya untuk terus mengembangkan dunia motorsport nasional dalam rangka meningkatkan potensi dan prestasi para pembalap Indonesia terus mendapatkan dukungan Pertamina sponsor utama.
