Daftar Peraih Gelar Terbanyak di Piala Thomas dan Uber

JawaPos.com - Di tengah persiapan menghadapi Piala Thomas dan Piala Uber 2026, catatan sejarah menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis beregu dunia, khususnya di sektor putra, dikutip dari ANTARA.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan gelar terbanyak di Piala Thomas, yakni 14 trofi. Gelar terakhir diraih pada 2020, mengakhiri penantian panjang sejak era dominasi 1990-an hingga awal 2000-an.

Dominasi Indonesia di Piala Thomas terlihat melalui dua periode emas, yakni empat gelar beruntun pada 1970–1979 serta lima gelar berturut-turut sepanjang 1994–2002. Secara keseluruhan, Indonesia juga menjadi salah satu tim paling konsisten dengan 22 kali tampil di partai final.

Namun, peta persaingan terus berkembang. China muncul sebagai rival utama dengan koleksi 11 gelar, termasuk periode dominasi lima kali beruntun dari 2004 hingga 2012. Pada edisi terakhir 2024, China kembali merebut gelar.

Selain Indonesia dan China, hanya segelintir negara yang mampu menjuarai Piala Thomas. Malaysia mengoleksi lima gelar, terakhir pada 1992, sementara Jepang, Denmark, dan India masing-masing satu gelar. Denmark menjadi satu-satunya wakil Eropa yang pernah menjadi juara, yakni pada 2016.

Di sektor putri, dominasi justru berada di tangan China pada Piala Uber. Negeri tersebut telah mengoleksi 16 gelar, menjadikannya tim tersukses sepanjang sejarah turnamen.

Jepang menyusul dengan enam gelar, sementara Indonesia mengoleksi tiga trofi yang diraih pada 1975, 1994, dan 1996. Amerika Serikat dan Korea Selatan juga pernah meraih gelar, masing-masing dengan tiga dan dua trofi.

Meski demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu kekuatan utama di Uber Cup dengan total 16 kali menembus empat besar, termasuk menjadi finalis pada edisi 2024.