Tiwi/Fadia Tuntaskan Revans atas Ganda Korsel di BAC 2026, Ganda Putri Indonesia Belajar dari Piala Sudirman

JawaPos.com – Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, menorehkan kemenangan penting dalam babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Menghadapi unggulan ketiga asal Korea Selatan (Korsel), Baek Ha-na/Lee So-hee, Tiwi/Fadia menang dua game langsung (21-17, 21-16) di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Tiongkok, kemarin (9/4).

Kemenangan itu menjadi ajang revans bagi Tiwi/Fadia setelah kalah dalam pertemuan di Piala Sudirman 2025. Saat itu, keduanya baru dipasangkan dan masih dalam tahap adaptasi. ”Alhamdulillah, senang bisa revans. Di pertemuan terakhir, meskipun kalah, kami bisa mengimbangi. Jadi, kami menjadikan laga tersebut sebagai pelajaran untuk permainan hari ini (kemarin, Red),” kata Tiwi.

Menurut Tiwi, kunci kemenangan terletak pada kesabaran dalam mengatur pola permainan. Mereka tetap mengikuti ritme lawan dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan poin.

Sementara Fadia mengakui bahwa pada pertemuan sebelumnya di Piala Sudirman Cup, mereka belum memiliki pemahaman yang cukup sebagai pasangan ”Jadi, belum tahu polanya seperti apa dan kebutuhan di lapangan seperti apa,” ucap Fadia.

Setelah dipasangkan sejak Januari lalu, keduanya kini mulai menemukan chemistry yang lebih baik di lapangan. ”Hari ini (kemarin) kami lebih tahu kebutuhan kami berdua. Jadi sudah tahu mau bermain pola apa,” lanjutnya.