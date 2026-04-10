Taufiq Ardyansyah
11 April 2026, 02.57 WIB

Tiwi/Fadia Tuntaskan Revans atas Ganda Korsel di BAC 2026, Ganda Putri Indonesia Belajar dari Piala Sudirman

Pebulu tangkis ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi. (ANTARA)

JawaPos.com – Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, menorehkan kemenangan penting dalam babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Menghadapi unggulan ketiga asal Korea Selatan (Korsel), Baek Ha-na/Lee So-hee, Tiwi/Fadia menang dua game langsung (21-17, 21-16) di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Tiongkok, kemarin (9/4).

Kemenangan itu menjadi ajang revans bagi Tiwi/Fadia setelah kalah dalam pertemuan di Piala Sudirman 2025. Saat itu, keduanya baru dipasangkan dan masih dalam tahap adaptasi. ”Alhamdulillah, senang bisa revans. Di pertemuan terakhir, meskipun kalah, kami bisa mengimbangi. Jadi, kami menjadikan laga tersebut sebagai pelajaran untuk permainan hari ini (kemarin, Red),” kata Tiwi.

Menurut Tiwi, kunci kemenangan terletak pada kesabaran dalam mengatur pola permainan. Mereka tetap mengikuti ritme lawan dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan poin. 

Sementara Fadia mengakui bahwa pada pertemuan sebelumnya di Piala Sudirman Cup, mereka belum memiliki pemahaman yang cukup sebagai pasangan ”Jadi, belum tahu polanya seperti apa dan kebutuhan di lapangan seperti apa,” ucap Fadia. 

Setelah dipasangkan sejak Januari lalu, keduanya kini mulai menemukan chemistry yang lebih baik di lapangan. ”Hari ini (kemarin) kami lebih tahu kebutuhan kami berdua. Jadi sudah tahu mau bermain pola apa,” lanjutnya.

Selain itu, Fadia menilai strategi yang diterapkan atas ganda Korsel berjalan sesuai dengan rencana.  
 

Artikel Terkait
Dibekuk Tuan Rumah Thailand, Tim Beregu Putri Indonesia Harus Puas Sabet Perak SEA Games 2025 - Image
Sports

Dibekuk Tuan Rumah Thailand, Tim Beregu Putri Indonesia Harus Puas Sabet Perak SEA Games 2025

10 Desember 2025, 23.14 WIB

Rusia dan Tiongkok Gagalkan Resolusi PBB Tentang Selat Hormuz hingga Picu Ketegangan Global - Image
Internasional

Rusia dan Tiongkok Gagalkan Resolusi PBB Tentang Selat Hormuz hingga Picu Ketegangan Global

10 April 2026, 00.22 WIB

Tiongkok Pangkas Biaya Cip Inframerah Kelas Militer hingga 99 Persen, Buka Jalan untuk Smartphone dan Mobil Otonom - Image
Internasional

Tiongkok Pangkas Biaya Cip Inframerah Kelas Militer hingga 99 Persen, Buka Jalan untuk Smartphone dan Mobil Otonom

09 April 2026, 01.53 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

