Aryna Sabalenka Lampaui Rekor Chris Evert, Sudah 77 Pekan Duduki Posisi Ranking 1 WTA

JawaPos.com - Aryna Sabalenka menegaskan dominasinya di tenis putri dunia. Petenis Belarus tersebut telah 77 pekan menduduki singgasana peringkat satu WTA (Asosiasi Tenis Wanita Dunia). Dia sekaligus melampaui legenda Chris Evert dalam daftar sepanjang masa.

Dengan catatan tersebut, Sabalenka kini naik ke posisi ke-11 dalam daftar pemain dengan rekor terlama di puncak ranking dunia secara beruntun. Ia juga semakin dekat menembus 10 besar atau mendekati rekor Martina Hingis (80 pekan). Di papan sejarah, daftar pemain yang menduduki singgasana nomor 1 dunia terlama masih ditempati Steffi Graf dan Serena Williams dengan 186 minggu berturut-turut.

Dominasi Sabalenka musim ini memang luar biasa. Ia membuka 2026 dengan performa nyaris sempurna. Yakni, mencatat rekor 23-1 dalam tiga bulan pertama. Tiga gelar berhasil diraih, termasuk di Brisbane, Indian Wells, dan Miami—yang sekaligus menandai keberhasilannya menyapu “Sunshine Double”.

Satu-satunya kekalahan Sabalenka musim ini terjadi saat menghadapi Elena Rybakina di final Australian Open. Namun setelah itu, ia nyaris tak terbendung, bahkan hanya kehilangan dua set dalam 12 kemenangan beruntun di rangkaian Indian Wells dan Miami.

Secara statistik, Sabalenka juga tampil superior. Ia telah memenangkan 47 dari 51 set sepanjang musim ini, serta mengoleksi 11.025 poin—unggul jauh dari Rybakina di posisi kedua.

Lalu, apa rahasia konsistensi penampilan Sabalenka ? Kepada WTA, Sabalenka menegaskan bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci. “Saya benci kalah. Saya benci perasaan ketika Anda kalah dalam pertandingan,’’ kata Sabalenka.

“Saya tidak bisa tidur, saya bermimpi tentang tenis, saya membenci diri sendiri karena membuat beberapa kesalahan yang mungkin membuat saya kalah dalam pertandingan, saya benci perasaan itu,’’ tandasnya.

Pemegang Rekor Nomor 1 Dunia Terlama

