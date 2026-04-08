Gol Detik Terakhir yang Menggetarkan! Timnas Futsal Indonesia Bungkam Australia dan Sempurnakan Jalan Menuju Semifinal

JawaPos.com–Laga panas di ASEAN Futsal Championship 2026 menghadirkan drama luar biasa saat Timnas Futsal Indonesia mengunci kemenangan atas Australia. Gol di detik akhir menjadi penentu kemenangan 3-2 sekaligus memastikan status juara Grup B.

Bermain di Nonthaburi Hall, Bangkok, pada Selasa (8/4), skuad Garuda tampil penuh determinasi sejak awal laga. Atmosfer pertandingan terasa tegang karena kedua tim sama-sama memburu posisi puncak klasemen grup.

Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, Andres Dwi Persada Putra sukses membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat penyelesaian yang tenang dan terukur.

Australia tak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut dan mencoba keluar dari tekanan dengan permainan cepat. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-19 melalui gol Jyden Jacob Harb yang membuat skor kembali imbang 1-1.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling jual beli serangan tanpa hasil tambahan gol. Babak pertama pun ditutup dengan tensi tinggi yang menjadi gambaran sengitnya pertandingan.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis dengan tempo yang jauh lebih cepat. Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan untuk menekan lini pertahanan Australia.

Andres Dwi Persada Putra kembali menjadi pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-33. Gol ini membuat Indonesia kembali unggul dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain di lapangan.

Namun, Australia menunjukkan mental pantang menyerah dengan terus menekan hingga menit akhir. Pada menit ke-36, Wade Matthew Giovenali sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui serangan cepat yang sulit diantisipasi.