Gol Detik Terakhir yang Menggetarkan! Timnas Futsal Indonesia Bungkam Australia dan Sempurnakan Jalan Menuju Semifinal

Selebrasi dramatis pemain Timnas Futsal Indonesia usai berjuang mati-matian hingga detik terakhir melawan Australia. (FFI)
JawaPos.com–Laga panas di ASEAN Futsal Championship 2026 menghadirkan drama luar biasa saat Timnas Futsal Indonesia mengunci kemenangan atas Australia. Gol di detik akhir menjadi penentu kemenangan 3-2 sekaligus memastikan status juara Grup B.
Bermain di Nonthaburi Hall, Bangkok, pada Selasa (8/4), skuad Garuda tampil penuh determinasi sejak awal laga. Atmosfer pertandingan terasa tegang karena kedua tim sama-sama memburu posisi puncak klasemen grup.
Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, Andres Dwi Persada Putra sukses membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat penyelesaian yang tenang dan terukur.
Baca Juga:Jatuh Bangun Riyan Ardiansyah Curi Hati Bonek! Kini Jadi Senjata Baru Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares
Australia tak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut dan mencoba keluar dari tekanan dengan permainan cepat. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-19 melalui gol Jyden Jacob Harb yang membuat skor kembali imbang 1-1.
Skor tersebut bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling jual beli serangan tanpa hasil tambahan gol. Babak pertama pun ditutup dengan tensi tinggi yang menjadi gambaran sengitnya pertandingan.
Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis dengan tempo yang jauh lebih cepat. Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan untuk menekan lini pertahanan Australia.
Baca Juga:Jajaki Negara Asia! PSSI Angkat Bicara Soal Kabar Timnas Indonesia Hadapi Italia di FIFA Match Day Juni 2026
Andres Dwi Persada Putra kembali menjadi pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-33. Gol ini membuat Indonesia kembali unggul dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain di lapangan.
Namun, Australia menunjukkan mental pantang menyerah dengan terus menekan hingga menit akhir. Pada menit ke-36, Wade Matthew Giovenali sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui serangan cepat yang sulit diantisipasi.
Situasi tersebut membuat pertandingan semakin terbuka dengan kedua tim sama-sama berpeluang mencetak gol kemenangan. Ketegangan terasa hingga detik-detik akhir laga karena skor tetap imbang.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven