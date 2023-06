Dominasi Denver Nuggets atas Miami Heat di Awal Babak Final NBA

JawaPos.com – Denver Nuggets keluar sebagai pemenang di game pertama NBA Finals 2023. Mereka menaklukkan Miami Heat dengan skor 104-93 di Ball Arena, Jumat (2/6).

Penampilan apik Nikola Jokic dan Jamal Murray membuat Heat tidak berdaya di game pertama final NBA tahun ini.

Jokic mencetak triple double dengan menghasilkan 27 poin, 14 assists, dan 10 rebound. Sedangkan Murray mencetak double-double dengan 26 poin dan 10 assists. Torehan kedua pemain ini juga diikuti torehan cukup apik dari dua pemain Nuggets lainnya, yaitu Aaron Gordon dengan 16 poin dan Michael Potter dengan 14 poin.

Jalannya pertandingan sepenuhnya dikuasi tim tuan rumah Nuggets. Di kuater pertama, Nuggets unggul sembilan angka dalam skor yang berakhir dengan 29-20.

Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Michael Malone itu memperlebar keunggulan sampai dua digit dengan skor 59-42.

Situasi tidak berubah ketika memasuki kuarter ketiga. Nuggets sedikit lengah dibanding kuarter pertama dan kedua, tapi mereka tetap unggul 25-21 yang membuat skor menjadi 84-63.

Heat bangkit di kuarter keempat. Anak-anak asuh Erik Spoelstra itu mampu unggul 20-30. Namun, keunggulan di kuarter keempat ini tidak mampu membuat Heat menang di game pertama karena papan skor berakhir 104-93 untuk kemenangan Nuggets.

Hasil ini membawa Nuggets meraih satu poin dalam seri Best of Seven dari NBA Finals 2023 yang berlangsung antara kedua tim.

Tidak hanya membawa timnya menjadi pemenang, dalam game pertama ini, Jokic juga mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pemain pertama sejak Jason Kidd pada 2002 yang mampu menciptakan triple-double di sebuah laga debut pada final NBA.

Pebasket berusia 28 tahun itu juga melewati rekor assist di final NBA yang sebelumnya dipegang Bill Russell. Dalam hal ini, Jokic unggul satu assist lebih banyak dari rekor Russell.

Hasil game 1 final NBA 2023:

Kuarter 1