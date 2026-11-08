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Penulis: Narendra Prasetya
Senin, 9 November 2026 | 02.10 WIB

Jonathan Edward Sutadji Kembangkan Aplikasi Pengoptimal Dosis TBC

Jonathan Edward Sutadji menunjukkan aplikasi sCODA yang dikembangkan untuk pengoptimal alokasi dosis TBC. (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Jonathan Edward Sutadji menunjukkan aplikasi sCODA yang dikembangkan untuk pengoptimal alokasi dosis TBC. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jonathan Edward Sutadji memanen ketekunnanya melakukan riset terkait bidang kesehatan dan medis. Setelah dua tahun jerih payahnya melakukan riset, Jonathan memenangi dua ajang sains beruntun tahun ini.

Gelar yang pertama didapatkan pelajar kelas XII Sekolah Ciputra Surabaya itu di dalam ajang World Science, Environment and Engineering Competition yang diselenggarakan di Universitas Pancasila, Jakarta, 11-14 Agustus.

Setelah itu, proyek yang dia kerjakan itu juga memenangi ajang International Science and Invention Fair (ISIF) 2026, yang berlangsung di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, pada 12-17 Oktober.

Semuanya berawal dari pengalamannya saat pandemi Covid-19 lalu. Jo (sapaan akrab Jonathan) sudah mengetahui keterbatasan obat-obatan bagi penderita TBC.

"Saya pun mengerti bahwa TBC sudah menjadi persoalan yang sangat besar di Indonesia. Itu yang mendorong untuk memulai penelitian sejak dari dua tahun lalu," kata Jo.

Dari riset dan projek-projek itulah akhirnya dia mengembangkan sendiri aplikasi pengoptimal alokasi dosis TBC.

Dia menamai aplikasi itu dengan nama sCODA (Scarcity-aware Constrained Optimization of Dosing Allocation).

Dengan bimbingan dari mentornya yang berbasis di University of Minnesota Twin Cities, dia bisa memvalidasi teknologi penelitian, lalu mengevaluasi iterasi awal model matematika yang dipakai, kemudian  memastikan ketelitian dan presisi ilmiah dari proyek tersebut.

Jo memulai dengan mengekstrak data eksperimen laboratorium (TBC time kill assay) yang dipublikasikan ERA4TB. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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