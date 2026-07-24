Zee Asadel Ungkap Cara Sederhana Menjaga Mood di Tengah Aktivitas yang Superpadat

Zee Asadel. (Instagram: @zeeasadel)
JawaPos.com - Menjalani aktivitas yang padat setiap hari membuat Artis, Zee Asadel memiliki cara tersendiri untuk menjaga suasana hati tetap positif. Di tengah kesibukannya sebagai aktris sekaligus figur publik, perempuan yang identik dengan kepribadian ceria itu mengaku selalu menyempatkan diri menikmati hal-hal sederhana agar tetap bersemangat.
Salah satu kebiasaan yang menurutnya mampu memberikan sedikit penyegar di sela rutinitas adalah menikmati permen. Meski terdengar sederhana, hal tersebut dinilai cukup membantu menjaga mood sebelum kembali beraktivitas.
"Aku sih suka yang simpel-simpel. Permen bisa jadi salah satu hal kecil yang bikin mood tetap enak buat lanjut aktivitas," ujar Zee saat menghadiri acara yang diselenggarakan Chupa Chups di Dunia Fantasi (Dufan), Ancol, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para penggemarnya sekaligus turut meramaikan adanya varian Chupa Chups, Crazy Raffe.
Menurut Zee, jadwal hariannya yang dipenuhi berbagai kegiatan membuat dirinya semakin menghargai momen-momen kecil yang bisa memberikan rasa nyaman. Mulai dari syuting, menjalankan tugas sebagai brand ambassador, hingga aktivitas lainnya menuntutnya untuk selalu menjaga energi dan semangat.
Karena itu, ia merasa senang ketika menemukan kebiasaan sederhana yang dapat membuat hari terasa lebih menyenangkan.
"Aku memang suka ngemil permen. Simpel, gampang dibawa ke mana-mana, jadi bisa dinikmati kapan saja, misalnya pas lagi perjalanan atau di sela-sela aktivitas," katanya.
Pemilik nama lengkap Azizi Shafaa Asadel tersebut terus menunjukkan perkembangan karier di industri hiburan. Setelah dikenal sebagai anggota generasi ketujuh JKT48, ia kini aktif membintangi berbagai proyek akting sekaligus dipercaya menjadi brand ambassador sejumlah merek. Karakternya yang ramah dan autentik membuatnya memiliki kedekatan dengan banyak penggemar, khususnya kalangan anak muda.
Meski popularitasnya terus meningkat, Zee tetap dikenal sebagai sosok yang membumi. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ia bagikan pun kerap terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda.
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