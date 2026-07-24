Logo JawaPos
HomeSisi Lain
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.07 WIB

Zee Asadel Ungkap Cara Sederhana Menjaga Mood di Tengah Aktivitas yang Superpadat

Zee Asadel. (Instagram: @zeeasadel) - Image

Zee Asadel. (Instagram: @zeeasadel)

JawaPos.com - Menjalani aktivitas yang padat setiap hari membuat Artis, Zee Asadel memiliki cara tersendiri untuk menjaga suasana hati tetap positif. Di tengah kesibukannya sebagai aktris sekaligus figur publik, perempuan yang identik dengan kepribadian ceria itu mengaku selalu menyempatkan diri menikmati hal-hal sederhana agar tetap bersemangat.

Salah satu kebiasaan yang menurutnya mampu memberikan sedikit penyegar di sela rutinitas adalah menikmati permen. Meski terdengar sederhana, hal tersebut dinilai cukup membantu menjaga mood sebelum kembali beraktivitas.

"Aku sih suka yang simpel-simpel. Permen bisa jadi salah satu hal kecil yang bikin mood tetap enak buat lanjut aktivitas," ujar Zee saat menghadiri acara yang diselenggarakan Chupa Chups di Dunia Fantasi (Dufan), Ancol, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para penggemarnya sekaligus turut meramaikan adanya varian Chupa Chups, Crazy Raffe.

Menurut Zee, jadwal hariannya yang dipenuhi berbagai kegiatan membuat dirinya semakin menghargai momen-momen kecil yang bisa memberikan rasa nyaman. Mulai dari syuting, menjalankan tugas sebagai brand ambassador, hingga aktivitas lainnya menuntutnya untuk selalu menjaga energi dan semangat.

Karena itu, ia merasa senang ketika menemukan kebiasaan sederhana yang dapat membuat hari terasa lebih menyenangkan.

"Aku memang suka ngemil permen. Simpel, gampang dibawa ke mana-mana, jadi bisa dinikmati kapan saja, misalnya pas lagi perjalanan atau di sela-sela aktivitas," katanya.

Pemilik nama lengkap Azizi Shafaa Asadel tersebut terus menunjukkan perkembangan karier di industri hiburan. Setelah dikenal sebagai anggota generasi ketujuh JKT48, ia kini aktif membintangi berbagai proyek akting sekaligus dipercaya menjadi brand ambassador sejumlah merek. Karakternya yang ramah dan autentik membuatnya memiliki kedekatan dengan banyak penggemar, khususnya kalangan anak muda.

Meski popularitasnya terus meningkat, Zee tetap dikenal sebagai sosok yang membumi. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ia bagikan pun kerap terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Zee Asadel Capai Hati Jadi Istri Emir Mahira di Film Kupilih Jalur Langit - Image
Music & Movie

Zee Asadel Capai Hati Jadi Istri Emir Mahira di Film Kupilih Jalur Langit

Kamis, 16 April 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore