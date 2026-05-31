Mien Uno Beber Kunci Bahagia Generasi Muda: Terima Diri dan Tetap Bersyukur

JawaPos.com - Ibunda Sandiaga Uno sekaligus pakar etiket Mien Rachman Uno memberi pesan kepada generasi muda agar belajar menikmati setiap proses kehidupan dan selalu bersyukur atas apa yang telah diraih.

“Jadi, generasi muda itu harus belajar apa yang mereka lalui bagaimana kita bisa menikmati semua yang kita dapat dan kita selalu bersyukur bahwa kita bisa mendapatkannya. Jadi, itu adalah pelajaran hidup,” kata Mien Uno di Jakarta.

Penulis buku Cermin Diri: Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita itu menekankan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya teman, melainkan hadirnya sosok yang selalu ada dalam situasi apa pun.

“Jadi, generasi muda itu saya ingin mereka itu belajar menerima diri sendiri, belajar bagaimana sih apa sih yang harus dilakukan,” ungkap Mien Uno.

Sementara itu, sang anak, Sandiaga Uno, mengaku banyak belajar dari sang ibunda. Salah satunya tentang pentingnya introspeksi diri dan belajar dari setiap kesalahan yang dialami.

“Jadi ini sangat penting ya untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan kita harus mampu, istilahnya kalau anak sekarang bilang ‘ngaca dulu’,” ujar Sandi.

Baca Juga:Rajutan Motif Nusantara Karya Nurul Dewi Harisbaya Tembus Event Nasional

Sandiaga juga mengaku terinspirasi dari buku Cermin Diri: Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita yang ditulis ibunya. Menurut dia, buku tersebut mengajarkan tentang kesederhanaan dan kedisiplinan dalam meraih prestasi.

“Menunjukkan bahwa dari kesederhanaan dengan penuh disiplin ini akan menorehkan prestasi,” jelas Sandi.