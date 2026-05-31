5 Alasan Generasi Z Memilih Zero Post Meski Tetap Aktif Bermedia Sosial

JawaPos.com – Di tengah tingginya penggunaan media sosial, Generasi Z mulai menunjukkan kebiasaan baru yang dikenal sebagai zero post atau memilih tidak mengunggah konten pribadi meski tetap aktif menggunakan platform digital.

Fenomena ini terlihat dari semakin banyak pengguna muda yang menghapus unggahan lama, membuat akun privat, hingga mengurangi jumlah pengikut.

Berikut 5 alasan yang mendorong Generasi Z lebih memilih zero post di media sosial, seperti dilansir dari laman Wine Culture Lab pada Minggu (31/5).

1. Kejenuhan terhadap Tekanan Media Sosial

Banyak anggota Generasi Z mulai merasa lelah dengan tekanan untuk terus tampil aktif dan menarik di media sosial.

Kehadiran digital dianggap membutuhkan energi besar karena pengguna merasa harus terus menjaga citra diri di ruang publik. Akibatnya, sebagian memilih tetap menggulir media sosial tanpa ikut mengunggah apa pun.

2. Kekhawatiran terhadap Pengawasan dan Penilaian Publik

Generasi Z semakin sadar bahwa aktivitas digital dapat dipantau dan dinilai oleh banyak pihak. Setiap unggahan dianggap berpotensi menjadi bahan penilaian teman, orang asing, hingga calon atasan di masa depan.

Dengan tidak memposting, mereka merasa lebih aman dari pengawasan maupun tekanan sosial.