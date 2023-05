Anak Rachel Weisz Kecanduan Star Wars

RACHEL Weisz bukan penggemar Star Wars. Dia bahkan belum pernah menonton filmnya. Namun, putri dan suaminya, Daniel Craig, adalah fans berat saga film karya George Lucas itu.

Awalnya, sang suami mengajak putri mereka menonton film-film Star Wars saat senggang. Putrinya yang baru berusia 5 tahun pun sangat terobsesi.

Saat tampil di The Late Show with Stephen Colbert pekan lalu, bintang The Mummy itu menuturkan, anaknya sering meminta tolong dicarikan berbagai hal terkait Star Wars di Google. Menurut dia, kecintaan putrinya itu sudah berlebihan. ”Suamiku bilang kepadanya, ’Star Wars rusak, jadi kita tidak bisa menontonnya lagi,’,” papar Weisz.

Perkataan itu diucapkan suaminya saat masih di rumah mereka di London. Masalah muncul ketika mereka bepergian ke New York. ”Dia bertanya, ’Apakah Star Wars juga rusak di New York?’ Kami sepakat menjawab ’ya’,” kelakar Weisz. (Entertainment Weekly/fam/c6/fal)