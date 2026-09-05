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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 6 September 2026 | 05.39 WIB

Mantan Wasit Liga Primer Mike Dean Beri Klarifikasi atas Dua Komentar Kontroversialnya

ig @mikedeanref - Image

ig @mikedeanref

JawaPos.com - Mike Dean akhirnya angkat bicara setelah komentarnya mengenai masa lalu sebagai wasit Premier League memicu reaksi keras dari komunitas sepak bola Inggris.

Melansir Give Me Sport, mantan wasit PGMOL tersebut sebelumnya tampil dalam podcast Jamie Vardy dan membuat dua pernyataan yang langsung menjadi sorotan.

Dean mengaku pernah sengaja membiarkan "satu atau dua" pelanggaran untuk melihat seberapa lama ia bisa menunggu sebelum meniup peluit. Ia juga mengklaim pernah menguji berapa lama dirinya bisa tetap berdiri di lingkaran tengah sebelum akhirnya harus turun tangan dalam sebuah pertandingan.

Komentar tersebut memicu kemarahan sejumlah pihak. Beberapa mantan koleganya bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan Dean. Kini, pria berusia 58 tahun itu memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya ia maksud.

Dean Jelaskan Pendekatannya

Dean menegaskan bahwa sepanjang kariernya, ia selalu berusaha menjalankan Laws of the Game dengan benar.

Ia mengatakan pendekatannya memang cenderung membiarkan pertandingan mengalir selama situasi memungkinkan.

"Sepanjang 25 tahun karier saya sebagai wasit profesional, saya selalu menerapkan Peraturan Permainan sebaik mungkin.”

“Pendekatan saya sebagai wasit selalu membiarkan permainan berjalan lancar dan, jika memungkinkan, saya lebih suka menerapkan ambang batas kontak yang tinggi yang disukai para pemain. Namun, jika saya melihat pelanggaran yang mengharuskan saya mengambil tindakan yang tepat, saya akan memberikannya dari posisi yang benar."

Dean juga merasa perlu menegaskan bahwa komentarnya tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan integritas dunia perwasitan Inggris.

Editor: Hanny Suwindari
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