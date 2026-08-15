Jarell Quansah Masuk Radar Arsenal, Jadi Alternatif Jika Gagal Datangkan Ezri Konsa

JawaPos.com - Arsenal mulai menjajaki kemungkinan mendatangkan Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas ini. Bek asal Inggris tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan The Gunners untuk memperkuat lini belakang.

Ketertarikan Arsenal terhadap Quansah masih berada pada tahap awal. Pembicaraan yang dilakukan sejauh ini belum mengarah pada kesepakatan, tetapi peluang transfer pemain berusia 23 tahun tersebut cukup terbuka.

Langkah Arsenal membidik Quansah tidak lepas dari situasi lini belakang mereka. Klub London Utara itu sedang mencari tambahan pemain bertahan setelah William Saliba dipastikan absen dalam waktu cukup lama akibat cedera punggung yang dialaminya saat Piala Dunia.

Selain Saliba, kondisi Jurrien Timber juga belum sepenuhnya meyakinkan. Bek asal Belanda tersebut sebelumnya sempat menepi sekitar dua bulan karena masalah pada pergelangan kaki.

Kondisi itu membuat Arsenal perlu memiliki kedalaman skuad yang lebih baik.

Quansah kemudian muncul sebagai salah satu nama yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Mikel Arteta.

Salah satu kelebihan Quansah adalah kemampuannya bermain di beberapa posisi. Selain beroperasi sebagai bek tengah, pemain yang pernah membela Liverpool tersebut juga mampu dimainkan sebagai bek kanan.

Kemampuan tersebut tentu menjadi nilai tambah bagi Arsenal. Dengan jadwal kompetisi yang padat, memiliki pemain bertahan yang fleksibel dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada Arteta dalam menentukan komposisi tim.

Arsenal Masih Kejar Ezri Konsa Sebelum mengarahkan perhatian kepada Quansah, Arsenal lebih dulu melakukan pembicaraan dengan Aston Villa terkait Ezri Konsa.