Peringkat Klub Liga Inggris Berdasarkan Total Biaya Gaji 2026, Duo Manchester Tertinggi

JawaPos.com - Rincian pengeluaran gaji setiap klub Liga Inggris alias Liga Premier telah terungkap, dan tidak mengherankan jika terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara klub-klub papan atas dengan tim-tim yang membayar gaji paling rendah.

Begitu besarnya perputaran uang dalam dunia sepak bola modern sehingga wajar jika para penggemar mengira setiap tim kasta tertinggi memiliki dana tak terbatas untuk membayar para pemainnya. Meskipun beberapa klub memang mengeluarkan dana sangat besar untuk gaji, klub-klub lain memiliki batasan keuangan yang jauh lebih rendah.

Banyak dari angka-angka tersebut tergolong sangat fantastis, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat akibat pengaruh serta persaingan yang kian kuat dari kekayaan finansial Saudi Pro League. Para pemain papan atas di Inggris kini menuntut kenaikan gaji atau mempertimbangkan untuk pindah ke Timur Tengah demi mendapatkan kontrak bernilai sangat besar yang ditawarkan di kawasan tersebut.

Meski demikian, sulit untuk menaruh simpati pada klub-klub Liga Premier yang hampir mendominasi Eropa dalam hal kekuatan finansial. Klub-klub yang secara historis dan tradisional dianggap lebih besar menempati posisi teratas dalam daftar ini, sementara tim-tim yang baru saja promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris harus berjuang keras untuk mengimbangi.

Menjelang dimulainya musim 2026/2027, data mengenai total pengeluaran gaji setiap klub diperoleh dari SalaryLeaks. Untuk beberapa klub, data yang tersedia terbatas, sehingga angka-angka yang tercantum merupakan perkiraan. Kami telah meninjau total pengeluaran gaji tahunan setiap klub Liga Premier, mulai dari yang terendah hingga tertinggi.

20. Coventry City - GBP 27.200.000 (Rp 656,4 miliar) Sebagai salah satu tim pendatang baru di Liga Premier, Coventry City tentu berharap tidak akan berada di dasar klasemen liga yang sesungguhnya pada akhir musim 2026/2027. Tim berjuluk Sky Blues asuhan Frank Lampard ini sebelumnya menjuarai EFL Championship secara meyakinkan dengan perolehan 95 poin.

Klub asal West Midlands ini memulai musim dengan total pengeluaran gaji terendah, namun posisi mereka bisa saja naik setelah bursa transfer ditutup. Mereka tidak ragu untuk mengeluarkan dana besar, termasuk untuk mendatangkan Carl Rushworth, yang kini kembali ke klub secara permanen setelah menjalani masa peminjaman yang gemilang.

19. Hull City - GBP 30.800.000 (Rp 743,3 miliar) Tidak mengherankan jika Hull City bergabung dengan Coventry di posisi tiga terbawah dalam hal total pengeluaran gaji, namun mereka juga sibuk berupaya memperkuat skuad asuhan Sergej Jakirovic. Upaya tersebut mencakup pemecahan rekor transfer klub untuk mendatangkan Nobel Mendy dari Rayo Vallecano; ia menyusul pemain-pemain seperti Jack Butland dan Matt Targett—dua pemain dengan bayaran tertinggi di klub—ke Stadion MKM.