Jose Mourinho Siapkan 4 Langkah untuk Real Madrid Jelang Kompetisi LaLiga 2026/27

JawaPos.com – José Mourinho menegaskan bahwa pramusim Real Madrid telah berakhir setelah kemenangan 1-0 atas Deportivo La Coruña sekaligus keberhasilan meraih Trofi Teresa Herrera.

Menjelang dimulainya LaLiga 2026/27 Mourinho kini harus memastikan skuadnya siap menghadapi tuntutan kompetisi resmi yang jauh lebih berat.

Berikut 4 langkah utama yang perlu dilakukan pelatih asal Portugal tersebut sebelum Real Madrid memulai perjuangannya di kompetisi domestik, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (14/8).

1. Mematangkan Taktik dan Sistem Permainan

Mourinho perlu menggunakan sisa waktu persiapan untuk menentukan sistem permainan yang paling sesuai dengan karakter pemain Real Madrid.

Kemenangan atas Deportivo menjadi kesempatan bagi Mourinho untuk menguji respons tim terhadap permainan fisik dan pertahanan rapat yang kemungkinan akan mereka hadapi di LaLiga.

Evaluasi terhadap setiap kombinasi pemain juga penting agar Madrid memiliki pola permainan yang konsisten ketika kompetisi resmi dimulai.

2. Mengatur Beban Fisik Pemain

Jose Mourinho harus memastikan para pemain berada dalam kondisi fisik terbaik tanpa mengalami kelelahan berlebihan sebelum memasuki jadwal kompetitif yang padat.