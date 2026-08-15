Jose Mourinho Siapkan 4 Langkah untuk Real Madrid Jelang Kompetisi LaLiga 2026/27

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho menegaskan bahwa pramusim Real Madrid telah berakhir setelah kemenangan 1-0 atas Deportivo La Coruña sekaligus keberhasilan meraih Trofi Teresa Herrera.
Menjelang dimulainya LaLiga 2026/27 Mourinho kini harus memastikan skuadnya siap menghadapi tuntutan kompetisi resmi yang jauh lebih berat.
Berikut 4 langkah utama yang perlu dilakukan pelatih asal Portugal tersebut sebelum Real Madrid memulai perjuangannya di kompetisi domestik, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (14/8).
1. Mematangkan Taktik dan Sistem Permainan
Mourinho perlu menggunakan sisa waktu persiapan untuk menentukan sistem permainan yang paling sesuai dengan karakter pemain Real Madrid.
Kemenangan atas Deportivo menjadi kesempatan bagi Mourinho untuk menguji respons tim terhadap permainan fisik dan pertahanan rapat yang kemungkinan akan mereka hadapi di LaLiga.
Evaluasi terhadap setiap kombinasi pemain juga penting agar Madrid memiliki pola permainan yang konsisten ketika kompetisi resmi dimulai.
2. Mengatur Beban Fisik Pemain
Jose Mourinho harus memastikan para pemain berada dalam kondisi fisik terbaik tanpa mengalami kelelahan berlebihan sebelum memasuki jadwal kompetitif yang padat.
Saat menghadapi Deportivo, ia sudah melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak pertama dan membatasi waktu bermain beberapa pemain, termasuk Federico Valverde dan Arda Güler.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati