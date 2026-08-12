Corinthians Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak Memphis Depay dengan Alasan Kondisi Keuangan Klub

JawaPos.com – Corinthians resmi memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Memphis Depay yang berakhir pada akhir Juli setelah hampir dua tahun membela klub Brasil tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Keputusan itu diambil berdasarkan kondisi keuangan klub dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan finansial demi stabilitas jangka panjang.

Memphis bergabung dengan Corinthians pada September 2024 dan menjadi salah satu pemain penting klub selama berkarier di São Paulo.

Memphis mengakhiri kiprahnya bersama Corinthians dengan catatan 79 penampilan dan 20 gol serta mempersembahkan tiga trofi bagi klub.

Penyerang asal Belanda itu membantu Corinthians meraih Campeonato Paulista dan Copa do Brasil pada 2025 serta Supercopa pada 2026.

Presiden Corinthians Osmar Stabile dijadwalkan menggelar konferensi pers dalam beberapa hari mendatang untuk menjelaskan lebih lanjut alasan di balik keputusan tersebut.

Kepergian Memphis menjadi kerugian bagi Corinthians karena klub sedang menghadapi keterbatasan pemain di lini serang menjelang babak 16 besar Copa Libertadores.

Yuri Alberto masih menepi akibat cedera, sedangkan Zakaria Labyad, Vitinho, dan Kayke juga tidak dapat bermain sehingga Pedro Raúl menjadi salah satu pilihan utama Fernando Diniz.