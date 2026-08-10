Khvicha Kvaratskhelia Berpeluang Raih Ballon d’Or Meski Tidak Tampil di Piala Dunia

Khvicha Kvaratskhelia (Instagram @kvara7)
JawaPos.com – Khvicha Kvaratskhelia berpeluang memenangkan Ballon d’Or setelah tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain pada musim 2025/26.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Pemain asal Georgia tersebut mencatatkan 10 gol dan enam assist di Liga Champions serta berperan penting dalam keberhasilan PSG meraih gelar kompetisi klub paling bergengsi di Eropa.
Kvaratskhelia juga tampil sangat menentukan pada fase gugur Liga Champions dengan mencetak enam gol dan tiga assist sejak babak 16 besar hingga final.
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Performa tersebut membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions musim lalu dan menempatkannya di antara kandidat kuat peraih Ballon d’Or.
Namun, peluang Kvaratskhelia menghadapi tantangan besar karena ia tidak tampil di Piala Dunia, sementara sejumlah pesaing seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal, dan Harry Kane memiliki kesempatan memperkuat negaranya di turnamen tersebut.
Situasi itu menjadi kendala karena penampilan bersama tim nasional dalam turnamen besar selama beberapa tahun terakhir memiliki pengaruh besar terhadap penilaian Ballon d’Or.
Kvaratskhelia berpeluang mengakhiri penantian 22 tahun untuk pemain yang memenangkan Ballon d’Or tanpa tampil di Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa pada tahun penghargaan diberikan.
Kvaratskhelia dapat mengikuti jejak Andriy Shevchenko, pemenang Ballon d’Or 2004 yang meraih penghargaan setelah tampil luar biasa bersama AC Milan, sehingga performa Kvaratskhelia dalam dua bulan terakhir sebelum pemungutan suara akan menjadi faktor penting dalam menentukan peluangnya.
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