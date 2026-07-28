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Risma Azzah Fatin
Selasa, 28 Juli 2026 | 22.58 WIB

Presiden FIFA Gianni Infantino Kecam Kritikus Piala Dunia karena Sebarkan Kebencian dan Rumor Palsu kepada Publik

Gianni Infantino saat menyerahkan trofi Piala Dunia FIFA kepada Timnas Spanyol (Flashscore) - Image

Gianni Infantino saat menyerahkan trofi Piala Dunia FIFA kepada Timnas Spanyol (Flashscore)

JawaPos.com – Presiden FIFA, Gianni Infantino, menuding para pengkritik Piala Dunia telah menyebarkan kebencian dan narasi palsu melalui sebuah surat terbuka yang diterbitkan pada Senin.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (28/7), Dalam surat tersebut, Infantino menilai kritik yang disampaikan berbagai pihak telah mengabaikan semangat persatuan, kebahagiaan, dan antusiasme jutaan penggemar yang mengikuti turnamen. 

Infantino menegaskan bahwa FIFA tetap berfokus menyelenggarakan kompetisi terbaik bagi pencinta sepak bola di seluruh dunia.

Infantino menyatakan Piala Dunia berlangsung dengan aman tanpa insiden kekerasan yang berarti sepanjang penyelenggaraan turnamen.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa FIFA mampu menghadirkan ajang olahraga yang menjunjung tinggi keamanan, inklusivitas, dan kebersamaan.

Infantino juga menilai para pengkritik terlalu larut dalam narasi negatif hingga mengabaikan berbagai pencapaian positif turnamen.

Piala Dunia sebelumnya menuai sorotan terkait sejumlah isu, mulai dari pembatasan visa Amerika Serikat bagi beberapa negara hingga keputusan disiplin dan kepemimpinan wasit yang memicu perdebatan.

Meski demikian, Infantino berpendapat bahwa keputusan wasit maupun kebijakan disiplin yang dipersoalkan merupakan hal yang lazim terjadi dalam berbagai kompetisi sepak bola di dunia.

Ia menilai kritik terhadap keputusan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan jalannya turnamen.

Infantino juga menyoroti kehadiran sejumlah negara yang menghadapi tantangan politik, keamanan, maupun kesehatan sebagai bukti bahwa sepak bola mampu melampaui berbagai perbedaan.

Editor: Hanny Suwindari
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