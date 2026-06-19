John Herdman Fokus Siapkan Timnas Hadapi AFF dan FIFA ASEAN

JawaPos.com - Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia John Herdman fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi dua turnamen terdekat, Piala AFF dan Piala FIFA ASEAN.

"Kita menghadapi turnamen AFF yang akan datang segera. Dan kemudian, seperti yang dijelaskan Pak Thohir, kita menghadapi FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen tersebut sangat menarik bagi kita," kata Herdman setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat.

Herdman menyatakan dukungan penuh pemerintah dan seluruh masyarakat menjadi faktor krusial bagi kesuksesan tim nasional.

Ia menjelaskan bahwa turnamen AFF memberikan kesempatan bagus bagi dia dalam mencoba dan menilai kualitas para pemain lokal di level internasional. FIFA ASEAN menjadi momentum penting untuk mengumpulkan para pemain terbaik demi meraih gelar juara.

Herdman menegaskan Indonesia harus menjuarai turnamen FIFA ASEAN guna membuktikan kualitas tim sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.

"FIFA ASEAN adalah turnamen yang harus kita menangkan untuk menunjukkan bahwa kita berada di puncak di Asia Tenggara. Dan ini adalah langkah penting yang perlu kita ambil, dan untuk membawa pulang trofi sekarang," ucapnya.

Herdman mengungkapkan Presiden memiliki hasrat yang sama besar dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat tim nasional lolos ke Piala Dunia 2030.

"Beliau adalah salah satu dari 280 juta orang yang ingin kita lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Semua yang kita lakukan, setiap hari kita bangun, kita terobsesi dengan kualifikasi itu, karena itu akan mengubah segalanya di negara kita selamanya," tutur Herdman.