6 Hal Penting yang Wajib Diketahui Menjelang Bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 semakin mendekat dan akan menjadi salah satu turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan selama lima setengah minggu.

Berikut 6 hal penting yang perlu diketahui menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, seperti dilansir dari laman Time pada Sabtu (30/5).

1. Jadwal dan Lokasi Penyelenggaraan

Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni di Mexico City dengan pertandingan pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Turnamen ini digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan sejumlah kota besar menjadi lokasi pertandingan.

Final akan berlangsung pada 19 Juli di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Laga puncak tersebut juga akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah Piala Dunia.

2. Format Baru dengan 48 Tim Peserta

Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi empat tim dan saling bertanding satu kali.