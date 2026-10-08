Madura United Tantang Persik Kediri, Jose Gomes Bidik Empat Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - Madura United FC membawa misi khusus saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027. Laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore.

Laskar Sape Kerrab membidik kemenangan keempat secara beruntun pada awal musim ini. Pelatih Madura United, Jose Gomes, berharap Hugo Gomes dan kawan-kawan mampu mempertahankan tren positif sekaligus membawa pulang tiga poin dari Kediri.

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Madura United Datang dengan Modal Sempurna Madura United datang dengan modal meyakinkan. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, mereka selalu meraih kemenangan.

Catatan tersebut membuat kepercayaan diri tim asal Pulau Garam sedang berada dalam kondisi bagus. Salah satu kemenangan penting diraih ketika Madura United bertandang ke markas PSS Sleman.

Bermain di Stadion Maguwoharjo dengan dukungan belasan ribu suporter tuan rumah, Madura United justru mampu tampil percaya diri dan menang dengan skor 3-1.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Madura United tidak mudah terpengaruh ketika harus bermain di kandang lawan. Konsistensi itu pula yang ingin kembali ditunjukkan saat menghadapi Persik Kediri.

Jose Gomes menyebut persiapan timnya berjalan dengan baik. Motivasi para pemain juga cukup tinggi setelah mendapatkan hasil sempurna dalam tiga pertandingan sebelumnya.

"Motivasi kami sudah cukup. Persiapan kami untuk pertandingan ini cukup bagus juga. Kami akan segera berangkat ke Kediri untuk pertandingan besok," ujar Jose Gomes dalam jumpa pers secara daring, Kamis (8/10) pagi, dikutip dari laman resmi I.League.

Jose Gomes Waspadai Persik Kediri Meski memiliki catatan sempurna, pelatih asal Portugal tersebut tidak ingin anak asuhnya menganggap remeh Persik Kediri.