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Antara
Senin, 31 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Rully Nere Berharap Piala Soeratin Kembalikan Talenta Papua ke Timnas Indonesia

Mantan pemain timnas Indonesia Rully Nere (kiri). (Muhammad Ramdan/Antara) - Image

Mantan pemain timnas Indonesia Rully Nere (kiri). (Muhammad Ramdan/Antara)

JawaPos.com - Legenda sepak bola Indonesia Rully Nere berharap penyelenggaraan Piala Soeratin tingkat Provinsi Papua dengan mempertandingkan kelompok usia U-13, U-15, dan U-17, dapat mengembalikan talenta dari Papua ke tim nasional (timnas).

“Sangat bagus karena sudah cukup lama kita tidak melihat kompetisi seperti ini berjalan secara rutin dan berjenjang. Dengan adanya Piala Soeratin U13, U15 dan U17, anak-anak Papua kembali punya tempat untuk bermain, berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka,” kata Rully, dikutip dari keterangan resmi PSSI dilansir dari Antara, Senin (31/8).

Mantan pemain Persipura dan Timnas Indonesia itu mengaku prihatin melihat semakin minimnya pemain asli Papua yang menembus level timnas Indonesia.

Karena itu, dia menilai kompetisi usia muda harus menjadi salah satu fondasi untuk mengembalikan tradisi Papua sebagai salah satu daerah penghasil pesepak bola berbakat Indonesia.

“Saya sebagai pemain asli Papua, pernah bermain di Persipura dan Timnas, tentu sedih melihat kenyataan bahwa pemain-pemain Papua tidak sebanyak dulu di Timnas. Karena itu, dengan kembali digelarnya Piala Soeratin seperti ini, saya sangat menghargainya,” ujar Rully Nere.

Menurut Rully, Papua memiliki sejarah panjang dalam Piala Soeratin. Persiss Sorong tercatat sebagai juara nasional Piala Soeratin 1987, setelah mengalahkan Persipas Pangkalpinang 1-0.

Kini, 39 tahun setelah keberhasilan Persiss Sorong, Rully berharap kompetisi yang kembali dibangun di Papua dapat menjadi awal lahirnya generasi baru yang mampu mengulang bahkan melampaui pencapaian tersebut.

Adapun, Piala Soeratin Papua 2026 resmi dibuka di Stadion Barnabas Youwe, Kabupaten Jayapura, Kamis (27/8). Turnamen usia muda ini dijadwalkan berlangsung hingga 8 September mendatang.

Tahun ini terdapat 15 tim dari berbagai SSB dan akademi yang ambil bagian. U-13 diikuti enam tim, U-15 tujuh tim, sedangkan U-17 dua tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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