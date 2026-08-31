Tingkatkan Produktivitas Tim, Persik Kediri Rekrut Pemain Versatile Timnas Australia U-23

JawaPos.com - Sepekan jelang bergulirnya laga perdana Super League 2026-2027, Persik Kediri masih melakukan penambahan pemain. Untuk menambah ketajaman di lini depan, tim berjuluk Macan Putih itu mendatangkan Reno Piscopo.

Musim lalu, pemain berusia 28 tahun tersebut bermain di kompetisi A-League bersama Melbourne Victory.

Sayangnya, pada periode 2025-2026 pemain berdarah Italia-Australia itu sering cedera. Sehingga musim 2025-2026, Piscopo hanya bermain 10 kali dan berkontribusi satu assist.

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Dikutip dari situs resmi liga, Piscopo mengaku telah diskusi dengan pelatih Persik Marcos Reina terkait gaya permainan yang ditetapkan di Persik.

Dari pembicaraan dengan Reina, Picopo optimis bakal cepat beradaptasi.

"Pelatih memberitahu tentang filosofi, gaya permainan, dan apa yang dia ingin lakukan bersama tim. Apalagi saya juga sangat berminat untuk bermain di Asia. Jadi bergabung dengan Persik adalah waktu yang sangat tepat," kata Piscopo dikutip dari situs resmi liga.

Pemain kelahiran Melbourne itu datang dengan tekad untuk memberikan kontribusi maksimal buat Ezra Walian dkk.

Piscopo berdoa bisa membantu Persik Kediri meraih hasil positif sepanjang kompetisi.