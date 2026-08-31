Tingkatkan Produktivitas Tim, Persik Kediri Rekrut Pemain Versatile Timnas Australia U-23

Pemain Persik Reno Piscopo. (Dok. Liga)
JawaPos.com - Sepekan jelang bergulirnya laga perdana Super League 2026-2027, Persik Kediri masih melakukan penambahan pemain. Untuk menambah ketajaman di lini depan, tim berjuluk Macan Putih itu mendatangkan Reno Piscopo.
Musim lalu, pemain berusia 28 tahun tersebut bermain di kompetisi A-League bersama Melbourne Victory.
Sayangnya, pada periode 2025-2026 pemain berdarah Italia-Australia itu sering cedera. Sehingga musim 2025-2026, Piscopo hanya bermain 10 kali dan berkontribusi satu assist.
Dikutip dari situs resmi liga, Piscopo mengaku telah diskusi dengan pelatih Persik Marcos Reina terkait gaya permainan yang ditetapkan di Persik.
Dari pembicaraan dengan Reina, Picopo optimis bakal cepat beradaptasi.
"Pelatih memberitahu tentang filosofi, gaya permainan, dan apa yang dia ingin lakukan bersama tim. Apalagi saya juga sangat berminat untuk bermain di Asia. Jadi bergabung dengan Persik adalah waktu yang sangat tepat," kata Piscopo dikutip dari situs resmi liga.
Pemain kelahiran Melbourne itu datang dengan tekad untuk memberikan kontribusi maksimal buat Ezra Walian dkk.
Piscopo berdoa bisa membantu Persik Kediri meraih hasil positif sepanjang kompetisi.
"Saya ingin melakukan sesuatu yang baik, memenangkan pertandingan. Saya akan berusaha bisa menuntaskan kompetisi dengan berada pada posisi klasemen yang tinggi," ujar Piscopo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!