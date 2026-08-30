Aremania Bisa Nonton Mulai Rp 125 Ribu! Arema FC Pertahankan Harga Tiket Super League 2026/27

JawaPos.com - Arema FC memastikan harga tiket pertandingan kandang untuk kompetisi Super League 2026/2027 tidak mengalami perubahan. Kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi Aremania yang ingin kembali memberikan dukungan langsung kepada Singo Edan dari tribun Stadion Kanjuruhan.

Harga tiket yang diterapkan pada musim baru ini masih sama seperti musim sebelumnya. Manajemen Arema FC mempertahankan tarif tersebut sebagai bentuk upaya memberikan kepastian kepada suporter sekaligus menjaga akses pertandingan tetap terjangkau.

Kepastian harga tiket ini disampaikan menjelang pertandingan kandang perdana Arema FC di Super League 2026/2027. Singo Edan dijadwalkan menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9). Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 15.30 WIB.

Head Public Relations & Marcomm Arema FC, Munif Wakid, mengatakan tidak ada kenaikan harga tiket untuk musim kompetisi kali ini.

“Musim ini tidak ada perubahan harga tiket. Kami mempertahankan harga yang sama seperti musim lalu karena ingin memberikan kepastian dan kemudahan bagi Aremania untuk datang langsung ke Stadion Kanjuruhan,” ujar Munif.

Menurut Munif, kehadiran Aremania di stadion memiliki arti penting bagi perjalanan Arema FC sepanjang kompetisi. Karena itu, manajemen berharap harga tiket yang tetap bisa mendorong lebih banyak suporter hadir dan memberikan dukungan langsung kepada tim.

“Kami berharap dengan harga yang tetap ini, semakin banyak Aremania yang bisa hadir di stadion. Dukungan dari tribun tentu menjadi bagian penting bagi tim dalam menjalani kompetisi Super League 2026/2027,” tambahnya.

Untuk musim 2026/2027, tiket pertandingan Arema FC tersedia dalam beberapa kategori. Tribun Ekonomi Utara dan Selatan dibanderol Rp125 ribu. Sementara itu, Tribun Utama Timur dijual Rp150 ribu.