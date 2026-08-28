Persela Lamongan Pastikan Finansial Musim Ini Aman, Sponsor Baru Jadi Penopang Klub

Ilustrasi skuad Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan menjadikan persoalan finansial musim lalu sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27.
Setelah mengalami pergantian manajemen, Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan kini melakukan pembenahan di berbagai lini, termasuk sektor keuangan.
Manajemen baru Persela memastikan kondisi finansial klub saat ini berada dalam keadaan sehat, bahkan kebutuhan operasional tim untuk satu musim ke depan disebut sudah dalam kondisi aman.
Kondisi tersebut tidak lepas dari dukungan sponsor yang mulai berdatangan.
Pada Rabu (26/8), Persela memperkenalkan tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan klub pada musim ini.
Jumlah sponsor yang mendukung Persela diperkirakan masih akan bertambah. Manajemen menyebut beberapa sponsor lainnya akan diperkenalkan dalam waktu dekat.
Chief Financial Officer (CFO) Persela Lamongan Pradita Aditya mengatakan, kehadiran sponsor menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ekosistem klub yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut dia, klub sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan aktivitas di lapangan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sponsor, juga dibutuhkan agar klub bisa berkembang secara konsisten.
"Ini mutualisme. Kita bisa maju bersama," kata Pradita.
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Jawa Pos
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