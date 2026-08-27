Sri Sultan Ingatkan Pemain PSIM Soal Gorengan, Dorong Klub Cari Sumber Dana Baru

JawaPos.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan sejumlah arahan kepada manajemen PSIM Jogja saat menerima kunjungan Laskar Mataram di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (27/8). Salah satu yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan pemain, termasuk soal pola makan.

Pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus kesempatan bagi manajemen PSIM memperkenalkan tim dan menyampaikan perkembangan klub menjelang musim kompetisi.

Direktur Utama PSIM Jogja Yuliana Tasno hadir bersama Pelatih Kepala Jean-Paul van Gastel, Manajer Tim Iksan Mahar, serta Manajer Operasional Wendy Umar Seno Aji.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PSIM menyerahkan bingkisan kepada Sri Sultan berupa jersey kandang musim 2025/26 dan album foto yang merangkum perjalanan tim pada musim 2024/25 dan 2025/26.

Selain membahas perkembangan tim, pertemuan tersebut juga diisi arahan Sri Sultan terkait kedisiplinan pemain, tata kelola manajemen, hingga kondisi finansial klub.

Yuliana Tasno mengaku bersyukur bisa memimpin klub sepak bola di Yogyakarta yang berada di bawah kepemimpinan Sri Sultan. Menurutnya, komunikasi dengan Ngarsa Dalem berjalan baik karena memiliki perhatian besar terhadap olahraga.

“Saya sangat bersyukur memimpin klub sepak bola di Yogyakarta, wilayah yang dipimpin oleh seorang Gubernur sekaligus Sultan yang sangat mencintai olahraga. Komunikasi kami menjadi sangat nyambung,” ujar Yuliana dikutip situs resmi klub.

Salah satu hal yang mendapat perhatian Sri Sultan adalah kebiasaan para pemain dalam menjaga pola hidup sebagai atlet profesional. Kedisiplinan, menurutnya, tidak hanya perlu diterapkan saat pemain berada di lapangan.

“Beliau berpesan agar pola makan pemain benar-benar dipantau dan disiplin dijaga. Jangan sampai sembunyi-sembunyi makan gorengan karena integritas atlet harus terus diawasi,” tutur Yuliana.