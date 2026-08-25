Gairah Sepak Bola Terbangun Lewat Southern Roads Panser Biru 2026

JawaPos.com - Semarang mulai bersiap menyambut kembali gairah sepak bola yang beberapa tahun kemaren sempat menghilang saat ini coba dihidupkan kembali.

Salah satu kelompok suporter PSIS Semarang Panser Biru akan menggelar event bertajuk Southern Roads di halaman Tribun Selatan Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (30/8/2026).

Southern Roads menjadi bagian dari rangkaian Road to Panser Biru Fest #2. Acara ini sekaligus menjadi ajang berkumpul bagi anggota Panser Biru sebelum kompetisi Liga 2 2026/2027 bergulir.

Panser Biru Fest #2 sendiri direncanakan berlangsung pada Maret 2027. Gelaran tersebut akan menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-26 Panser Biru.

Ketua Panitia Southern Roads, Mikhael Sony, mengatakan rangkaian kegiatan ini dibuat untuk membangun suasana menuju acara utama tahun depan.

“Untuk menyambut Panser Biru Fest #2, yang akan diadakan pada tahun depan tepat pada ulang tahun Panser Biru yang ke-26,” ujar Sony.

Menurut Sony, Southern Roads bukan merupakan agenda terakhir dalam rangkaian Road to Panser Biru Fest. Setelah acara pada akhir Agustus ini, masih akan ada dua kegiatan lain dengan konsep berbeda.

“Untuk Road to Panser Biru Fest akan diadakan masih ada dua kali acara lagi, yang pastinya dengan acara musik tapi konsep berbeda tiap acara,” katanya.