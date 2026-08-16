TEO Surabaya Juara Haier Cup 2026, Jadi Wakil Indonesia di Turnamen Internasional Thailand

Klub TEO Surabaya juara Haier Cup Indonesia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Klub TEO Surabaya menyabet gelar juara kompetisi sepak bola kelompok usia 16 tahun bertajuk Haier Cup Indonesia 2026.
Tim asal Kota Pahlawan ini sekaligus menjadi wakil Indonesia pada SEA Haier Cup Final 2026 di Thailand.
TEO Surabaya keluar sebagai juara setelah menumbangkan Adhyaksa FC dalam partai final nasional di ASIOP Stadium Jakarta, Sabtu (15/8).
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Tim asal Surabaya itu menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal berakhir.
Marketing Manager PT Haier Sales Indonesia Yazid menyatakan, pertandingan final menyuguhkan kualitas luar biasa. Skor 0-0 selama dua babak menunjukkan seimbangnya kekuatan kedua tim hingga akhirnya ditentukan lewat adu penalti.
"Selamat kepada TEO Surabaya yang keluar sebagai juara, dan apresiasi tinggi untuk Adhyaksa FC atas penampilan luar biasa serta perjuangan pantang menyerah di partai puncak,” kata Yazid dalam keterangannya Minggu (16/8).
Diharapkan, penyelenggaraan ini bisa menjadi bekal positif kepada para pemain muda Tanah Air, khususnya bagi TEO Surabaya yang akan menjadi wakil Indonesia di SEA Haier Cup Final 2026 di Thailand pada September.
“Kami bangga melihat atmosfer kompetitif dan semangat juang para pemain muda. Semoga pengalaman ini menjadi pembentukan karakter dan bekal berharga bagi perjalanan karier mereka ke depan, khususnya bagi TEO Surabaya yang akan membawa nama Indonesia ke Thailand,” tutur Yazid.
Yazid menyatakan, berakhirnya Haier Cup Indonesia 2026 bukan menjadi akhir dari rangkaian perjalanan kompetisi tersebut.
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