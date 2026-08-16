Stjepan Loncar Rasakan Kerasnya Latihan STY di Persija: Sekarang Saya Sangat Lelah

JawaPos.com - Shin Tae-yong (STY) dikenal sebagai pelatih yang memiliki materi latihan fisik yang berat. Metode itu sudah diterapkan saat pelatih asal Korea Selatan tersebut melatih Tim Nasional Indonesia.

Kini, pola serupa diterapkan STY di Persija Jakarta. Pemain anyar Macan Kemayoran, Stjepan Loncar, langsung merasakan tingginya intensitas latihan saat tim menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand.

Persija menggeber persiapan dalam dua sesi setiap hari. Latihan pagi berlangsung di gym untuk membangun kekuatan fisik.

Sementara itu, sesi sore mulai diarahkan pada kebutuhan permainan, termasuk sprint, penguasaan bola, dan skema taktik.

Bagi Loncar, program tersebut jelas menguras tenaga. Namun, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina itu memahami bahwa beban latihan merupakan bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026-2027.

Meski kondisi tubuh mulai terkuras, pemain 29 tahun itu tidak mengeluhkan program yang diberikan STY.

“Saya menikmatinya. Namun, sekarang saya sangat lelah,” ujarnya.

Selain menulihkan, Loncar juga memberikan respons positif terhadap fasilitas yang disediakan selama TC di Thailand. Menurut dia, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat program persiapan berjalan nyaman.

“Sekarang kami punya 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan,” tutur Loncar.