Stjepan Loncar Rasakan Kerasnya Latihan STY di Persija: Sekarang Saya Sangat Lelah

Stjepan Loncar merasakan intensitas latihan tinggi ala STY di Persija Jakarta. Gelandang asal Bosnia itu menikmati program persiapan di Thailand. (Persija)
JawaPos.com - Shin Tae-yong (STY) dikenal sebagai pelatih yang memiliki materi latihan fisik yang berat. Metode itu sudah diterapkan saat pelatih asal Korea Selatan tersebut melatih Tim Nasional Indonesia.
Kini, pola serupa diterapkan STY di Persija Jakarta. Pemain anyar Macan Kemayoran, Stjepan Loncar, langsung merasakan tingginya intensitas latihan saat tim menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand.
Persija menggeber persiapan dalam dua sesi setiap hari. Latihan pagi berlangsung di gym untuk membangun kekuatan fisik.
Sementara itu, sesi sore mulai diarahkan pada kebutuhan permainan, termasuk sprint, penguasaan bola, dan skema taktik.
Bagi Loncar, program tersebut jelas menguras tenaga. Namun, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina itu memahami bahwa beban latihan merupakan bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026-2027.
Meski kondisi tubuh mulai terkuras, pemain 29 tahun itu tidak mengeluhkan program yang diberikan STY.
“Saya menikmatinya. Namun, sekarang saya sangat lelah,” ujarnya.
Selain menulihkan, Loncar juga memberikan respons positif terhadap fasilitas yang disediakan selama TC di Thailand. Menurut dia, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat program persiapan berjalan nyaman.
“Sekarang kami punya 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan,” tutur Loncar.
Agenda latihan di Thailand juga akan dilengkapi dua pertandingan uji coba pada pekan depan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa