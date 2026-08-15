Faris Pandang 2 Laga Uji Coba di Bali Penting untuk Persib Bandung

Faris Abdul Hafidz akhirnya menjalani debut bersama Persib Bandung setelah menunggu hampir tiga musim. Bek muda itu tampil percaya diri di Piala Presiden 2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Bek muda Faris Abdul Hafidz menilai dua laga uji coba di Bali penting untuk Persib Bandung dalam rangka mempersiapkan diri jelang kompetisi musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, pertandingan uji coba menjadi kesempatan bagi tim untuk mengukur hasil latihan yang telah dijalani selama beberapa hari terakhir.
Ia menilai berbagai program yang diberikan tim pelatih akan diuji secara langsung dalam situasi pertandingan yang nanti berguna untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya.
"Pertandingan yang cukup penting ya buat melihat seberapa jauh progres yang sudah kita kerjakan dari latihan. Kerja keras selama ini tuh hasilnya bagaimana, terlihatnya di pertandingan," kata Faris.
Faris menambahkan selain sebagai tolok ukur perkembangan, pemusatan latihan di Bali juga dinilai memberikan manfaat dalam membangun kekompakan tim.
Faris menyebut peningkatan komunikasi menjadi fokus penting karena hal tersebut akan sangat menentukan ketika Persib Bandung memasuki pertandingan resmi.
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"Mungkin, fokusnya lebih ke komunikasi antara satu sama lain karena ini yang akan kita bawa ke pertandingan. Tapi di saat yang sama, kita juga ingin meningkatkan segi fisik dan teknik sampai ke level terbaik," kata Faris.
Persib Bandung dijadwalkan melakoni dua pertandingan persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series 2026 menjadi bagian penting dari persiapan tim menghadapi musim 2026/2027.
Laga tersebut akan mempertemukan Persib Bandung dengan Sabah FC dan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
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