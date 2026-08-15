Beban Latihan Tinggi Tak Jadi Masalah, Bhayangkara FC Siap Hadapi Musim 2026/2027

Oscar Bruzon bawa filosofi baru untuk Bhayangkara FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiapan Bhayangkara Presisi Lampung FC menuju Super League 2026/27 berjalan dengan perkembangan yang cukup meyakinkan.
Kondisi fisik para pemain menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius selama pramusim.
Pelatih fisik The Guardian, Javier Sanchez Florez, melihat perkembangan positif dari skuad Bhayangkara FC.
Para pemain dinilai mampu mengikuti beban latihan intensif dan beradaptasi dengan program yang diberikan tim pelatih.
Menurut Javier, seluruh agenda latihan selama pramusim dapat berjalan sesuai rencana. Tim pelatih juga memiliki keleluasaan untuk mengatur durasi sekaligus variasi latihan karena waktu persiapan yang tersedia cukup panjang.
"Kami bekerja sangat baik selama pramusim ini. Para pemain memahami beban kerja dengan baik dan menyesuaikan diri dengan latihan," ujar Javier.
Ia menjelaskan bahwa tim pelatih tidak hanya mengejar satu aspek dalam program fisik. Berbagai materi diberikan secara bertahap untuk membangun kondisi pemain agar lebih siap menghadapi tuntutan kompetisi.
Respons pemain terhadap latihan berat juga menjadi catatan positif. Meski mendapat porsi latihan yang cukup padat dalam beberapa pekan terakhir, para pemain tetap menunjukkan sikap profesional dan mampu menjalankan instruksi dengan baik.
Namun, memasuki akhir masa pramusim, rasa lelah mulai menjadi bagian yang harus diperhatikan. Javier menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar setelah pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi secara konsisten.
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