Persebaya vs Penang FC: Bernardo Tavares Siapkan Rotasi di GBT

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Penang FC dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam WIB. Pelatih Bernardo Tavares menyiapkan rotasi untuk melihat perkembangan pemain sebelum Persebaya memasuki Super League 2026/2027.

Laga melawan klub asal Malaysia itu menjadi kesempatan bagi Tavares untuk menguji kedalaman skuad. Meski berstatus pertandingan persahabatan, Persebaya tetap membidik kemenangan sekaligus ingin memastikan intensitas dan karakter permainan tidak berubah.

"Besok merupakan pertandingan pramusim yang penting bagi kami untuk terus mempersiapkan tim. Target utama kami adalah mengembangkan tim, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif," ujar Tavares dalam konferensi pers, Jumat (14/8), dikutip dari Persebaya.

Persebaya sebelumnya telah menjalani satu laga uji coba melawan PSIS Semarang dan lima pertandingan di Piala Presiden 2026. Rangkaian tersebut ditutup dengan keberhasilan Bajol Ijo menjadi juara Piala Presiden 2026.

Namun, pencapaian tersebut tidak membuat Tavares menganggap persiapan tim sudah selesai. Laga melawan Penang justru menjadi ruang bagi pemain yang sebelumnya belum mendapatkan banyak menit bermain untuk menunjukkan kemampuannya.

"Kami akan melihat beberapa pemain yang sebelumnya belum mendapat banyak menit bermain. Saya selalu ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang menunjukkan performa bagus dalam latihan," sambungnya.

Rotasi tersebut tetap memiliki batas. Tavares ingin perubahan komposisi pemain tidak menghilangkan identitas permainan Persebaya, terutama dari sisi intensitas dan agresivitas.

Penang FC juga memberikan tantangan berbeda bagi Persebaya. Klub berjuluk The Panthers itu mengakhiri Liga Super Malaysia 2025/2026 di posisi kedelapan dengan koleksi 25 poin dari 24 pertandingan.

Bagi Tavares, kualitas lawan bukan alasan untuk menurunkan standar permainan. Setiap pertandingan pramusim harus dimanfaatkan untuk memperbaiki aspek permainan yang masih membutuhkan peningkatan.