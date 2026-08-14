Dejan Tumbas Gabung Penang FC, Simak 3 Faktanya saat Lawan Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Dejan Tumbas kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pemain baru Penang FC yang akan menghadapi Persebaya Surabaya pada 15 Agustus pukul 19.00 WIB.

Penang FC mendatangkan Dejan Tumbas dengan status pinjaman dari Persis Solo. Ia dipastikan akan memakai nomor punggung 16 bersama tim barunya.

"Dejan Tumbas bergabung dengan Penang FC dengan status pinjaman dari Persis Solo untuk musim 2026/2027. Pemain serba bisa asal Serbia ini akan mengenakan jersey nomor 16 saat memulai babak barunya bersama Harimau Kumbang..!," tulis Penang FC di Instagram.

Di Penang FC, Tumbas siap memberikan yang terbaik. Pemain asal Serbia tersebut berharap bisa memberikan prestasi terbaik.

"Saya datang ke Penang bukan hanya untuk menjadi bagian dari tim. Saya datang untuk berkompetisi, berkontribusi, dan meninggalkan sesuatu yang berharga," kata Dejan Tumbas.

Ada tiga fakta Dejan Tumbas saat melawan Persebaya. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

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1. Dejan Tumbas main jadi starter saat lawan Persebaya Musim lalu saat masih menjadi pemain Persis Solo, Dejan Tumbas bermain sebagai starter. Melansir Fotmob, ia bermain selama 90 menit pada laga yang berakhir dengan skor 0-0.

2. Main tangguh di lini tengah Secara statistik, performa tangguh diperlihatkan Tumbas saat menghadapi Persebaya di Super League musim lalu. Melansir Fotmob, pemain 27 tahun tersebut mampu melepaskan dua umpan kunci dengan melakukan tiga sapuan saat bertahan.