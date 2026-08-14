Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.25 WIB

Serunya Borneo FC Jadi Tuan Rumah AFC Challenge League 2026/2027, Ini Detailnya

Borneo FC menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta. (Borneo FC) - Image

Borneo FC menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta. (Borneo FC)

JawaPos.com - Borneo FC mendapat kabar positif menjelang bergulirnya AFC Challenge League 2026/2027. Klub asal Samarinda tersebut dipastikan menjadi salah satu tuan rumah fase grup kompetisi antarklub Asia musim depan.

Berdasarkan informasi yang beredar, zona Timur AFC Challenge League 2026/2027 akan terbagi ke dalam dua grup. Borneo FC nantinya dipercaya menjadi tuan rumah untuk salah satu grup tersebut.

Kesempatan menjadi tuan rumah tentu bisa memberikan keuntungan bagi Borneo FC. Selain tidak perlu menjalani perjalanan jauh, Pesut Etam juga berpeluang mendapat dukungan langsung dari suporter ketika menghadapi lawan-lawan dari negara lain.

Borneo FC akan menjadi salah satu dari delapan peserta yang tampil di zona Timur. Saat ini, daftar peserta juga masih menunggu hasil sejumlah pertandingan playoff untuk melengkapi komposisi grup.

Selain Borneo FC, sudah terdapat One Taguig FC dari Filipina, Shan United dari Myanmar, serta dua wakil Taiwan, Tainan City dan Hang Yuan. Dua slot lainnya akan ditentukan melalui pertandingan playoff.

Sementara itu, satu tempat di zona Timur juga disiapkan untuk tim yang kalah dalam playoff AFC Champions League Two antara Persib Bandung dan wakil Filipina, Manila.

Hasil pertandingan tersebut akan turut menentukan komposisi peserta AFC Challenge League.

Format kompetisi musim ini cukup berbeda antara zona Barat dan Timur. Zona Barat akan dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing dihuni empat tim. Tiga juara grup dan satu runner-up terbaik berhak melaju ke babak perempat final.

Adapun zona Timur hanya terdiri dari dua grup. Masing-masing grup juga dihuni empat tim. Dua tim terbaik dari setiap grup, yakni juara dan runner-up, akan melaju ke perempat final.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Borneo FC Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Fase Grup AFC Challenge League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Fase Grup AFC Challenge League 2026/2027

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.49 WIB

Borneo FC Kembali ke Jogjakarta, Buka Pramusim dengan Kemenangan Atas Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Kembali ke Jogjakarta, Buka Pramusim dengan Kemenangan Atas Semen Padang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Semen Padang FC Jalani TC di Yogyakarta, Uji Coba 5 Laga Hadapi Borneo FC hingga Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Semen Padang FC Jalani TC di Yogyakarta, Uji Coba 5 Laga Hadapi Borneo FC hingga Kendal Tornado FC

Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore