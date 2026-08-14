Serunya Borneo FC Jadi Tuan Rumah AFC Challenge League 2026/2027, Ini Detailnya

JawaPos.com - Borneo FC mendapat kabar positif menjelang bergulirnya AFC Challenge League 2026/2027. Klub asal Samarinda tersebut dipastikan menjadi salah satu tuan rumah fase grup kompetisi antarklub Asia musim depan.

Berdasarkan informasi yang beredar, zona Timur AFC Challenge League 2026/2027 akan terbagi ke dalam dua grup. Borneo FC nantinya dipercaya menjadi tuan rumah untuk salah satu grup tersebut.

Kesempatan menjadi tuan rumah tentu bisa memberikan keuntungan bagi Borneo FC. Selain tidak perlu menjalani perjalanan jauh, Pesut Etam juga berpeluang mendapat dukungan langsung dari suporter ketika menghadapi lawan-lawan dari negara lain.

Borneo FC akan menjadi salah satu dari delapan peserta yang tampil di zona Timur. Saat ini, daftar peserta juga masih menunggu hasil sejumlah pertandingan playoff untuk melengkapi komposisi grup.

Selain Borneo FC, sudah terdapat One Taguig FC dari Filipina, Shan United dari Myanmar, serta dua wakil Taiwan, Tainan City dan Hang Yuan. Dua slot lainnya akan ditentukan melalui pertandingan playoff.

Sementara itu, satu tempat di zona Timur juga disiapkan untuk tim yang kalah dalam playoff AFC Champions League Two antara Persib Bandung dan wakil Filipina, Manila.

Hasil pertandingan tersebut akan turut menentukan komposisi peserta AFC Challenge League.

Format kompetisi musim ini cukup berbeda antara zona Barat dan Timur. Zona Barat akan dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing dihuni empat tim. Tiga juara grup dan satu runner-up terbaik berhak melaju ke babak perempat final.