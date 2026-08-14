Borneo FC Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Fase Grup AFC Challenge League 2026/2027

JawaPos.com - Kabar baik datang dari klub Super League, Borneo FC Samarinda, yang resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Kepastian itu diumumkan akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), Jumat (14/8).

Dengan demikian, Stadion Segiri Samarinda yang merupakan kandang Borneo FC akan menjadi tuan rumah untuk salah satu grup ACGL musim depan.

“Borneo FC Samarinda resmi ditunjuk AFC sebagai tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026/2027,” tulis instagram resmi Borneo FC.

“Stadion Segiri akan menjadi panggung pertarungan Asia. Dari Samarinda, Pesut Etam siap membawa nama Kalimantan Timur dan Indonesia ke level yang lebih tinggi,” sambungnya.

Borneo FC lolos ke turnamen antarklub se-Asia itu setelah mengukir hasil manis di kompetisi Super League 2025/2026.

Skuad Pesut Etam finis sebagai runner-up sehingga berhak menemani Persib Bandung yang menjadi juara untuk mewakili Indonesia di ajang internasional.

Sementara itu, Borneo FC tidak akan menjadi tuan rumah tunggal fase grup ACGL 2026/2027.

AFC juga menunjuk empat klub dari berbagai wilayah untuk menjadi tuan rumah fase grup. Yakni Al Qadsia (Kuwait), FC Istiklol (Tajikistan), Paro FC (Bhutan), dan Shan United (Myanmar).