Nazriel Alfaro Syahdan Siap Beri Performa Maksimal di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Nazriel Alfaro Syahdan dinobatkan sebagai Player of the Match pada laga Indonesia vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025. (persib.co.id)

JawaPos.com - Pemain timnas U-20 Indonesia Nazriel Alfaro Syahdan mengaku ingin memberikan performa maksimal untuk Garuda Muda yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-20 China 2027 di Laos, dikutip dari ANTARA.

Bermain pada 31 Agustus sampai 6 September, Indonesia akan menghadapi Malaysia, Laos, dan Australia di Grup H untuk merebut tiket bermain di putaran final.

"Melihat persaingan, di timnas banyak pemain bagus dan Nazriel juga akan berjuang semaksimal mungkin memberikan performa terbaik di setiap latihan dan di setiap kesempatan yang diberikan sama pelatih," ujar Nazriel, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat.

Nazriel bertekad memaksimalkan kesempatan bersama untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih yang dipimpin Nova Arianto. Meski bukan kali pertama mendapat panggilan timnas, Nazriel tidak ingin cepat berpuas diri.

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Dalam kesempatan yang sama, pemain muda Persib tersebut pun menegaskan tidak akan menyerah dalam persaingan memperebutkan tempat di skuad utama. Ia ingin memanfaatkan setiap sesi latihan maupun kesempatan bermain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Pastinya target saya ingin memberikan performa terbaik di setiap latihan maupun pertandingan dan bisa membantu tim untuk meraih target yang diinginkan tim," pungkas dia.

Dengan Laos sebagai tuan rumah, Indonesia akan memulai laga babak kualifikasi dengan menghadapi Malaysia pada 31 Agustus pukul 15.00 WIB.

Mereka lalu melanjutkan laga melawan Laos pada 3 September pukul 18.00 WIB dan terakhir kontra Australia pada 6 September pukul 15.00 WIB. Semua laga Garuda Muda dimainkan di New Laos National Stadium.