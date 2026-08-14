Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.14 WIB

Bali United Kalah dari Sabah FC, Johnny Jansen Fokus Benahi Tim Jelang Super League 2026/27

Johnny Jansen. (Istimewa) - Image

Johnny Jansen. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United FC harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 dalam laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) malam.

Meski gagal meraih kemenangan di kandang sendiri, pelatih Bali United, Johnny Jansen, tidak terlalu mempermasalahkan hasil tersebut.

Menurutnya, pertandingan pramusim memang lebih penting untuk melihat kesiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Ya, ini adalah masa pramusim. Mengenai tiga poin, tentu selalu menyenangkan untuk menang dan memuaskan, tapi bagi kami ini lebih ke arah persiapan," ujar Johnny Jansen.

Pelatih asal Belanda itu menilai pertandingan melawan Sabah FC memberikan kesempatan penting bagi para pemain untuk mendapatkan menit bermain. Beberapa pemain bahkan tampil selama 90 menit sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.

"Kami akan memulai liga minggu depan dan kami puas bisa memberikan menit bermain selama 90 menit bagi beberapa pemain. Jadi, kami berusaha bersiap untuk awal liga," katanya.

Johnny Jansen juga tidak ingin terlalu mengandalkan pengalamannya saat pernah bekerja di Indonesia.

Menurutnya, situasi sepak bola Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dalam hampir dua musim terakhir, termasuk komposisi pemain di setiap klub.

Ia mengakui Sabah FC merupakan lawan yang bagus dan mampu memberikan gambaran mengenai pertandingan kompetitif yang harus dihadapi Bali United.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kalah 1-2 di Uji Coba Pramusim, Pelatih Bali United Lakukan Evaluasi Jelang Bertemu Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah 1-2 di Uji Coba Pramusim, Pelatih Bali United Lakukan Evaluasi Jelang Bertemu Persib

Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.55 WIB

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16.39 WIB

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore