Bali United Kalah dari Sabah FC, Johnny Jansen Fokus Benahi Tim Jelang Super League 2026/27

JawaPos.com - Bali United FC harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 dalam laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) malam.

Meski gagal meraih kemenangan di kandang sendiri, pelatih Bali United, Johnny Jansen, tidak terlalu mempermasalahkan hasil tersebut.

Menurutnya, pertandingan pramusim memang lebih penting untuk melihat kesiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Ya, ini adalah masa pramusim. Mengenai tiga poin, tentu selalu menyenangkan untuk menang dan memuaskan, tapi bagi kami ini lebih ke arah persiapan," ujar Johnny Jansen.

Pelatih asal Belanda itu menilai pertandingan melawan Sabah FC memberikan kesempatan penting bagi para pemain untuk mendapatkan menit bermain. Beberapa pemain bahkan tampil selama 90 menit sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.

"Kami akan memulai liga minggu depan dan kami puas bisa memberikan menit bermain selama 90 menit bagi beberapa pemain. Jadi, kami berusaha bersiap untuk awal liga," katanya.

Johnny Jansen juga tidak ingin terlalu mengandalkan pengalamannya saat pernah bekerja di Indonesia.

Menurutnya, situasi sepak bola Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dalam hampir dua musim terakhir, termasuk komposisi pemain di setiap klub.