Cedera Saat Bela Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan Jalani Operasi Lutut di Spanyol

JawaPos.com - Marselino Ferdinan mengungkap kabar terkini setelah mengalami cedera saat menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia.

Ternyata, Marselino baru saja menuntaskan operasi lutut di Spanyol.

Marselino cedera lutut dalam sesi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali menjelang Piala AFF 2026. Eks pemain Persebaya Surabaya itu pun terpaksa absen hingga Skuad Garuda tersingkir dari ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.

Setelah menghilang cukup lama, ternyata Marselino baru saja menjalani operasi lutut di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, pada Rabu (12/8) lalu. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang telah mengurus proses operasinya.

“Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” kata Marselino dalam keterangan PSSI, Jumat (14/8/2026).

Marselino mengungkapkan bahwa saat ini prioritasnya adalah menjalani seluruh tahapan pemulihan dengan baik. Pemain berusia 21 tahun ini menegaskan akan bekerja keras demi kembali lebih kuat bersama Timnas Indonesia.

“Sekarang fokus saya adalah menjalani pemulihan dengan disiplin, langkah demi langkah,” ujarnya.

“Terima kasih untuk doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tegas pemian jebolan Persebaya Surabaya tersebut.