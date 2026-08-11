Estella Loupatty dan Isabelle Nottet Gabung Klub Liga Putri Indonesia

Ketum PSSI Erick Thohir (kiri) bersama Direktur Utama I.League Ferry Paulus (tengah) dan Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono (kanan) menyampaikan paparan saat konferensi pers Indonesia Womens League 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Indonesia Womens League akan kembali digelar mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Soemantri Brodjonegoro yang diikuti enam klub peserta yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

JawaPos.com - Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono memastikan dua pemain diaspora timnas putri Indonesia yaitu Estella Loupatty dan Isabelle Nottet bergabung dengan klub peserta Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League musim depan, dikutip dari ANTARA.

"Kebetulan kalau yang musim pertama ini baru ada dua pemain diaspora yang bergabung. Saya tahu butuh waktu untuk meyakinkan mereka mau join di liga putri kita. Yang pertama Isabelle Nottet, yang kedua Estella Loupatty," kata Vivin pada jumpa pers Liga putri Indonesia 2026/27 di Kantor I.League, Jakarta, Selasa.

Liga Putri Indonesia musim depan diikuti enam klub, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC.

Namun demikian Vivin tidak mengungkap klub yang akan menampung Isabelle dan Estella tetapi hanya memastikan bahwa kedua pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri itu masuk sebagai kategori "marquee player" di Liga Putri Indonesia.

Adapun setiap klub di kompetisi sepak bola putri musim ini mendapatkan jatah pemain timnas putri Indonesia. Namun, Isabelle dan Estella tak masuk dalam kategori tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Vivin juga menjelaskan tak ada grade tertentu untuk empat pemain asing yang dibolehkan didaftarkan oleh masing-masing klub di Liga Putri Indonesia.

"Kalau levelnya yang pernah main di Piala Dunia mungkin tarifnya lebih banyak, perlu klub dari liga yang ikut liga juga subsidi. Ya kita serahkan semua ke kemampuan dari masing-masing klub untuk cari pemain asingnya. Itu kira-kira," tambah dia.

Liga Putri Indonesia 2026/27 menggunakan format kompetisi sistem triple round-robin secara terpusat di Jakarta, tepatnya di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan dengan Persita melawan Persija sebagai laga pembuka.