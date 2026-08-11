Estella Loupatty dan Isabelle Nottet Gabung Klub Liga Putri Indonesia

"Kebetulan kalau yang musim pertama ini baru ada dua pemain diaspora yang bergabung. Saya tahu butuh waktu untuk meyakinkan mereka mau join di liga putri kita. Yang pertama Isabelle Nottet, yang kedua Estella Loupatty," kata Vivin pada jumpa pers Liga putri Indonesia 2026/27 di Kantor I.League, Jakarta, Selasa.
Liga Putri Indonesia musim depan diikuti enam klub, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC.
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Namun demikian Vivin tidak mengungkap klub yang akan menampung Isabelle dan Estella tetapi hanya memastikan bahwa kedua pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri itu masuk sebagai kategori "marquee player" di Liga Putri Indonesia.
Adapun setiap klub di kompetisi sepak bola putri musim ini mendapatkan jatah pemain timnas putri Indonesia. Namun, Isabelle dan Estella tak masuk dalam kategori tersebut.
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Dalam kesempatan yang sama, Vivin juga menjelaskan tak ada grade tertentu untuk empat pemain asing yang dibolehkan didaftarkan oleh masing-masing klub di Liga Putri Indonesia.
"Kalau levelnya yang pernah main di Piala Dunia mungkin tarifnya lebih banyak, perlu klub dari liga yang ikut liga juga subsidi. Ya kita serahkan semua ke kemampuan dari masing-masing klub untuk cari pemain asingnya. Itu kira-kira," tambah dia.
Liga Putri Indonesia 2026/27 menggunakan format kompetisi sistem triple round-robin secara terpusat di Jakarta, tepatnya di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan dengan Persita melawan Persija sebagai laga pembuka.
Setiap klub akan bermain minimal 15 kali untuk satu musimnya dengan konsep pertandingan sports festival. Jumlah pertandingan ini adalah jumlah pertandingan di babak awal. Empat klub teratas di babak awal akan melaju ke babak semifinal, lalu pemenang akan bermain pada final.
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Jawa Pos
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