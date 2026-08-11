Liga Putri Indonesia Kick-off 17 Oktober 2026, Digelar Terpusat di Stadion Soemantri Brodjonegoro

JawaPos.com - PSSI bersama I.League selaku operator liga resmi meluncurkan Liga Putri Indonesia 2026/2027 di Kantor I.League, Selasa (11/8/2026). Kompetisi sepak bola putri itu rencananya akan mulai berlangsung pada 17 Oktober 2026.

Tentu ini menjadi kabar gembira bagi dunia sepak bola putri Indonesia. Akhirnya, kompetisi sepak bola putri hidup kembali setelah mati suri selama tujuh tahun sejak terakhir kali bergulir pada 2019.

Komisaris Liga Putri Indonesia sekaligus anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, menyatakan basis talenta pesepak bola putri kian melimpah, menyusul banyaknya kompetisi yang digelar swasta. Aspek itu yang membuat federasi memberanikan diri guna menggelar liga lebih cepat.

"Hari ini, tanggal 11 Agustus, bahwa kita yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini. Kami juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai," kata Komisaris Liga Putri Indonesia, Vivin Cahyani Sungkono, dalam konferensi pers, Selasa (11/8/2026).

Teknis penyelenggaraan pun disampaikan secara rinci oleh CEO Liga Putri Indonesia, Teddy Tjahjono. Teddy menyampaikan bahwa kompetisi tersebut akan mulai berlangsung pada 17 Oktober 2026 dan digelar terpusat di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan.

“Rencana kick-off Indonesia Women’s League akan dilakukan tanggal 17 Oktober. Itu rencana kita akan lakukan di Soemantri Brodjonegoro, diawali dengan pertandingan antara Persita dengan Persija. Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadium yaitu di Soemantri,” terang Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan Liga Putri Indonesia 2026/2027 akan diikuti enam klub yang berbasis di wilayah Jabodetabek. Keenam klub tersebut adalah Persija Jakarta, Persita Tangerang, Bekasi FC, Persikad Depok, Garudayaksa, dan Dewa United.

“Dikuti dengan enam tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan step-by-step. Jadi kita mulai dengan enam klub di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien. Enam klub yang sudah berkomitmen untuk ikut, yaitu dari Bekasi FC, Persikad Depok, Dewa United, Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan satu lagi Garudayaksa,” tutup Teddy.