Susunan Pemain Singapura vs Indonesia: Nadeo Cadangan, Cahya Supriadi Starter!

Kiper PSIM Cahya Supriadi. (Dok.Liga)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Kedua kesebelasan telah mengumumkan susunan pemain yang diturunkan dalam laga tersebut.
Pelatih Timnas, John Herdman, melakukan rotasi minor dalam susunan pemain usai takluk 0-3 dari Vietnam. Nadeo Argawinata tak lagi mengawal gawang Skuad Garuda, digantikan Cahya Supriadi.
Sementara itu, Wahyu Prasetyo mendapat kesempatan turun sejak menit pertama untuk menjadi tandem kapten Rizky Ridho di jantung pertahanan Skuad Garuda. Wahyu mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Jordi Amat.
Rizky Ridho dan Wahyu akan mendapat dukungan Shayne Pattynama di sisi kiri serta Eliano Reijnders di sektor kanan. Keduanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan dalam membantu pertahanan sekaligus mendukung serangan.
Trio gelandang Thom Haye, Marc Klok, dan Ivar Jenner tak tergantikan. Begitu juga dengan lini serang, di mana Timnas Indonesia mengandalkan trio Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, dan Mitchell Baker.
Sementara itu, Singapura juga menurunkan komposisi terbaiknya. Ilhan Fandi, yang lebih sering dijadikan supersub, kini diturunkan sejak awal laga.
Dengan koleksi dua gol dari tiga lagaIlhan Fandi menjadi ancaman paling berbahaya bagi lini belakang Tim Merah Putih. Meski baru sekali diturunkan sebagai starter dalam tiga laga sebelumnya, Ilhan Fandi sukses mencetak dua gol dari empat tembakan tepat sasarannya.
Selain Ilhan Fandi, Hariss Harun selaku gelandang veteran Singapura juga menjadi pemain yang harus diwaspadai. Hariss merupakan tulang punggung permainan The Lions, bahkan menduduki peringkat keempat dalam statistik urusan distribusi bola sepanjang turnamen.
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Singapura: Mohamad Izwan; Hariss Harun, Uiyong Song, Nur Muhammad Shah, Kweh Jia Jin, Haryhs Rizal, Lionel Tan, Muhammad Hami, Mahler Jacob, Ilhan Fandi, Muhammad Nur Adam
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